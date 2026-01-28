mercoledì, 28 Gennaio , 26
al-sharaa-da-putin,-sviluppo-relazioni-e-sovranita-territoriale-siria
Al-Sharaa da Putin, sviluppo relazioni e sovranità territoriale Siria

Al-Sharaa da Putin, sviluppo relazioni e sovranità territoriale Siria

Video NewsAl-Sharaa da Putin, sviluppo relazioni e sovranità territoriale Siria
Redazione-web
Di Redazione-web

Mosca è lieta di accoglierlo e +4% crescita cooperazione economica

Mosca, 28 gen. (askanews) – Mosca è “lieta” di accogliere il presidente siriano Ahmed al-Sharaa. Lo ha sottolineato il leader del Cremlino, Vladimir Putin, ricevendo l’omologo siriano, con il quale ha discusso anche della “presenza delle forze armate russe in Siria”.Putin si è innanzitutto congratulato con il presidente siriano, alla sua seconda visita ufficiale in Russia dopo il viaggio dello scorso ottobre, per il fatto che il processo di ripristino dell’integrità territoriale della Siria sta prendendo piede. Rappresentanti del settore edile russo sono pronti a collaborare per ricostruire il Paese, ha aggiunto il leader russo.Putin ha elogiato inoltre gli “sforzi” di al-Sharaa per lo sviluppo delle relazioni tra Siria e Russia: “”Siamo anche riusciti a far decollare il livello di cooperazione in ambito economico: una crescita di oltre il 4%, forse non così ambiziosa come vorremmo, ma nonostante ciò si nota un movimento notevole e dobbiamo assolutamente mantenere questa tendenza notevole”, ha dichiarato il presidente russo.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.