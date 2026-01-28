Al-Sharaa da Putin, sviluppo relazioni e sovranità territoriale Siria

Mosca è lieta di accoglierlo e +4% crescita cooperazione economica

Mosca, 28 gen. (askanews) – Mosca è “lieta” di accogliere il presidente siriano Ahmed al-Sharaa. Lo ha sottolineato il leader del Cremlino, Vladimir Putin, ricevendo l’omologo siriano, con il quale ha discusso anche della “presenza delle forze armate russe in Siria”.Putin si è innanzitutto congratulato con il presidente siriano, alla sua seconda visita ufficiale in Russia dopo il viaggio dello scorso ottobre, per il fatto che il processo di ripristino dell’integrità territoriale della Siria sta prendendo piede. Rappresentanti del settore edile russo sono pronti a collaborare per ricostruire il Paese, ha aggiunto il leader russo.Putin ha elogiato inoltre gli “sforzi” di al-Sharaa per lo sviluppo delle relazioni tra Siria e Russia: “”Siamo anche riusciti a far decollare il livello di cooperazione in ambito economico: una crescita di oltre il 4%, forse non così ambiziosa come vorremmo, ma nonostante ciò si nota un movimento notevole e dobbiamo assolutamente mantenere questa tendenza notevole”, ha dichiarato il presidente russo.