“Al sud vogliono il potere usando metodi mafiosi, sono inferiori… “, un ospite esagera nella trasmissione di Cruciani

Giuseppe Cruciani nel corso della sua trasmissione in onda sulle frequenze di Radio 24 ha ospitato un ascoltatore che si è prodotto nel classico, quasi ‘macchiettistico’ attacco alla città di Napoli. Queste le sue parole riprese dalla nostra redazione: “Al Sud vogliono il potere e usano metodi mafiosi per far vedere chi comanda. Sono antropologicamente diversi, questo va detto.



Ancora show anti-Napoli nella trasmissione di Cruciani

Da vince chi ha più denaro perché vuol dire che lavorato più degli altri. Lavorare nella pubblica amministrazione? Sarebbe stato un disonore per me e per la mia famiglia. A Napoli vedi gente int re senza casco, la loro antropologia è diversa dalla nostra”. Cruciani dopo aver ascoltato l’ospite lo ferma e lo saluta. Assurdo però dar credito a certi personaggi senza intervenire con una posizione netta.

