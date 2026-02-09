al-super-bowl-trump-attacca-il-cantante-portoricano-bad-bunny

Roma, 9 feb. (askanews) – Il presidente americano Donald Trump ha definito lo spettacolo dell’intervallo del Super Bowl del cantante portoricano Bad Bunny un “affronto alla grandezza dell’America”, nonostante il cantante avesse evitato di menzionare il presidente degli Stati Uniti o le sue politiche sull’immigrazione durante la sua esibizione.

“Nessuno capisce una parola di quello che dice questo tizio e il ballo è disgustoso”, ha detto Trump, definendolo “uno schiaffo in faccia al nostro Paese”, sul suo network Truth pochi minuti dopo la fine dello spettacolo.

Bad Bunny ha cantato e parlato quasi esclusivamente in spagnolo, una lingua parlata da oltre 41 milioni di persone negli Stati Uniti, secondo i dati ufficiali.Una settimana dopo aver chiesto la rimozione delle misure di controllo dell’immigrazione negli Stati Uniti (“ICE”) durante la sua trionfale esibizione ai Grammy Awards, Bad Bunny non ha trasmesso un messaggio politico diretto.

L’artista ha concluso il suo spettacolo, tuttavia, riproponendo il consueto “God Bless America” degli Stati Uniti, trasformandolo in uno slogan di lode all’intero continente, per poi portare sullo schermo un pallone da football americano con il messaggio “Insieme, siamo l’America”.