Al Teatro Delle Arti arriva Giacomo Rizzo con “Un figlio in provetta”

Giacomo Rizzo, con Caterina De Santis e Corrado Taranto, saranno i protagonisti sabato 5 marzo alle ore 21 e domenica 6 marzo alle ore 18,30 dello spettacolo “Un figlio in provetta”, di scena al Teatro Delle Arti di Salerno, nell’ambito della stagione teatrale 2021/2022.

Lo spettacolo scritto e diretto da Giacomo Rizzo è proposto dalla compagnia stabile del Teatro Bracco.

La Trama

Riccardo, è un uomo di una certa età, sposato a Veronica, (giovane di 34 anni) ha bisogno di un figlio per poter ereditare una cifra consistente da un suo lontano parente, essendo lui, unico erede.

La suocera, Teresa, si fa aiutare da una sua amica ginecologa (Tiziana) e con Veronica (all’insaputa di Riccardo) ricorrono a questa fecondazione artificiale.

Riccardo intanto, ha pensato di andare in vacanza in una casa in montagna insieme alla sua amata Veronica, per poter stare con lei il più possibile e realizzare il sogno di un figlio, ignaro di tutto.

Teresa intanto, conoscendo l’indirizzo della casa in montagna, raggiunge la figlia in vacanza, invitando un avvocato suo amante, (Costantino Grande).

Nella casa in montagna, c’è una cameriera tutto fare polacca-spagnola, (Carmensita) proposta e voluta dalla suocera la quale combina solo guai. Anche, lei è fidanzata con un omaccione (Totore) il quale la chiama continuamente sul telefono fisso di casa.

Altri personaggi interverranno nella casa in montagna e la faccenda si ingarbuglia sempre più. Un marito non più giovanissimo con una moglie, invece, avvenente e nel fiore degli anni.

Il desiderio, ma anche la necessità, di avere un bambino per coronare il sogno d’amore e mettere a posto il conto in banca. Una suocera impicciona, una ginecologa pronta a tutto e una cameriera impertinente.

I biglietti per assistere alla rappresentazione si possono acquistare presso il botteghino del Teatro Delle Arti di Salerno.

