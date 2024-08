al-teatro-delle-arti-riparte-dal-28-agosto-la-campagna-abbonamenti

Super offerta per chi sottoscrive l’abbonamento a due rassegna

Claudio Tortora: “Dal 5 settembre riapre il cinema e da fine ottobre daremo il via al primo Cineforum del Delle Arti”

Riapre mercoledì 28 agosto il botteghino del Teatro Delle Arti di Salerno. Dalle ore 17 alle ore 20.30 tutti i giorni, sarà, dunque, possibile recarsi nella struttura di via Guerino Grimaldi per sottoscrivere l’abbonamento ad una o più delle stagioni organizzate all’interno della struttura gestita dal Cos (Consorzio Operatori dello Spettacolo) e diretta da Claudio Tortora.

Diverse le rassegne alle quali ci si può abbonare, partendo dalla stagione teatrale primaria che prenderà il via il 9 novembre e si concluderà il 23 marzo 2025.

Dieci appuntamenti, due repliche per ogni spettacolo (sabato alle ore 20:45 e la domenica alle ore 18) che vedrà come protagonisti tra gli altri Rocco Papaleo, Lina Sastri, Enzo Gragnaniello, Marisa Laurito, Gino Rivieccio e Justine Matera, Francesco Procopio e Giancarlo Ratti, Paolo Caiazzo e Maria Polignano, Biagio Izzo, Francesco Pannofino, Gigi e Ross, e Antonello Costa.

Il costo dell’abbonamento è di 270 euro a persona.

C’è poi la rassegna “Transpose (quando il cinema diventa teatro )”, giunta alla sua terza edizione, proposta dalla Compagnia dell’Arte diretta da Antonello Ronga. Tre gli spettacoli in programma, che saranno messi in scena il 17 novembre, il 23 febbraio 2025 ed il 30 marzo 2025, alle ore 19.

Costo dell’abbonamento euro 45 a persona.

Terza ed ultima rassegna in programmazione quella dedicata ai family show, sempre proposti dalla Compagnia dell’Arte. Cinque gli appuntamenti in cartellone per “C’era una volta…13” , con tre repliche per ogni rappresentazione. Il sipario si alzerà il 13 ottobre, ultimo appuntamento previsto per l’11 marzo 2025.

Il costo dell’abbonamento che prevede l’ingresso in sala di un adulto ed un bambino è di euro 135.

Ma non è tutto, la direzione del Teatro Delle Arti, fa un’offerta a tutti i suoi spettatori. Infatti, chi deciderà di acquistare l’abbonamento per la stagione teatrale primaria (10 spettacoli) e per la rassegna di Transpose (3 spettacoli), avrà un prezzo super scontato: 275 euro a persona.

“Questo è solo l’inizio di una serie di novità che ci saranno quest’anno al Teatro Delle Arti – spiega il direttore artistico Claudio Tortora – oltre ad offrire a prezzi super vantaggiosi abbonamenti a due delle nostre rassegne, posso annunciare che ci sarà anche una quarta rassegna teatrale che stiamo finendo di mettere a punto ed è quella inaugurata lo scorso anno, di “Fo teatro”, dedicata al teatro d’avanguardia organizzata da Antonello Ronga e Chiara Natella.

E poi ancora una quinta rassegna, quella diretta da Serena Stella e dedicata al Teatro Napoletano. “Te voglio bene assaje” che quest’anno prenderà il via venerdì 15 novembre e si concluderà venerdì 4 aprile 2025. L’abbonamento avrà un costo di euro 60 e presso il botteghino del Delle Arti si potranno ricevere tutte le informazioni su come e dove effettuare la sottoscrizione. Gli appuntamenti con i matinée del Teatro Scuola diretto da Gaetano Stella ed Elena Parmense. Senza dimenticare gli appuntamenti speciali della rassegna “Che comico” del Teatro Ridotto, diretta da Gianluca Tortora e che come sempre saranno ospitati al Delle Arti.

Ed ancora, non mancheranno gli appuntamenti mattutini con il Teatro Scuola curato e diretto da Gaetano Stella ed Elena Parmense, e la grande novità: a partire dalla fine di ottobre partirà il primo Cineforum del Teatro Delle Arti, curato da Valentina Tortora.

Le proiezioni si terranno ogni lunedì, con tre repliche per ogni film. 20 saranno i titoli inseriti in questo primo cineforum che spero possa raccogliere il parere favorevole del pubblico”.

E sempre in tema di cinema, la direzione annuncia la riapertura della sala cinema, prevista per il 5 settembre. Primo film in programmazione “Campo di Battaglia” di Gianni Amelio, con protagonisti Alessandro Borghi, Gabriel Montesi e Federica Rosellini.

Il film è liberamente tratto dal romanzo La sfida di Carlo Patriarca. Orario delle proiezioni 17 – 19.15 – 21.30, costo del biglietto euro 7 euro (4 euro il mercoledì).

