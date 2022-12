Al Teatro Gobetti di Torino l’Otello di Jurij Ferrini

In prima nazionale dal 10 gennaio 2023

Milano, 20 dic. (askanews) – Martedì 10 gennaio 2023, alle ore 19.30, debutta in prima nazionale al Teatro Gobetti di Torino Otello di William Shakespeare nella traduzione di Emilio Cecchi e Giovanna Cecchi e per la regia di Jurij Ferrini. In scena insieme a Ferrini, Rebecca Rossetti e (in ordine alfabetico) Paolo Arlenghi, Sonia Guarino, Maria Rita Lo Destro, Agnese Mercati, Federico Palumeri, Stefano Paradisi, Michele Puleio. Le scene sono di Jacopo Valsania, che ha curato anche le luci insieme a Gian Andrea Francescutti, i costumi sono di Agostino Porchietto, e il suono di Gian Andrea Francescutti.

Jurij Ferrini dirige e interpreta la più celebre tragedia sulla gelosia: l’Otello di Shakespeare. L’intreccio di veleni e calunnie che strangola il Moro di Venezia, la sua amata Desdemona e il perfido Iago diventa qui la cornice narrativa per una chiave di lettura in stretto dialogo con il nostro presente e incentrata sui temi scottanti della discriminazione, della cospirazione e dell’intolleranza. Tarli sociali della nostra contemporaneità, che troveranno specchio nello Iago androgino interpretato da Rebecca Rossetti, e nel suo piano di distruzione (e autodistruzione) macerato in un disarmante disprezzo per la vita.

Lo spettacolo, prodotto da Progetto U.R.T. e dal Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale, sarà replicato per la Stagione in abbonamento dello Stabile fino a domenica 5 febbraio 2023.