L’appuntamento è fissato per martedì 8 ottobre

Classici e Cult, una rassegna cinematografica ospitata nel Teatro Ricciardi e curata con passione da due giovani studenti cultori del cinema, Germanico e Davide, che gestiscono la pagina Instagram ‘Cineodissea’.

Questo evento è un viaggio attraverso le pietre miliari della storia del cinema, una celebrazione dei film classici e cult che hanno lasciato un segno indelebile nell’immaginario collettivo.

Martedì 8 ottobre sarà la volta di Divorzio all’italiana del 1961, regia di Pietro Germi con Marcello Mastroianni, Stefania Sandrelli, Daniela Rocca, Lando Buzzanca.

Un Oscar per la migliore sceneggiatura originale a Pietro Germi, Ennio De Concini e Alfredo Giannetti. Un Golden Globe come miglior film straniero e uno a Marcello Mastroianni come miglior attore in una commedia.

Ogni martedì sera il Teatro Ricciardi farà rivivere sul grande schermo capolavori intramontabili e film che hanno segnato un’epoca, offrendo l’opportunità di immergersi in quelle pellicole che hanno definito generi, rivoluzionato il linguaggio cinematografico e affascinato generazioni di spettatori.

Germanico e Davide guideranno in questo percorso con introduzioni e approfondimenti, condividendo curiosità, aneddoti e segreti dietro le quinte che arricchiranno l’esperienza cinematografica.

Ogni proiezione sarà non solo un momento di intrattenimento, ma anche un’occasione per riflettere sul potere del cinema di emozionare, ispirare e unire.

Un’opportunità di vivere o rivivere queste emozioni nella magica cornice del Teatro Ricciardi.

Appuntamento tutti i martedì sera per riscoprire insieme i capolavori della settima arte; inoltre, ci sarà la possibilità di richiedere in cassa un abbonamento a un prezzo speciale per l’accesso a tutte le proiezioni della rassegna di ogni mese. https://www.facebook.com/teatroricciardicapua

L’articolo Al Teatro Ricciardi “Divorzio all’italiana”, il capolavoro di Pietro Germi proviene da Notiziedi.it.