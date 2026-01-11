Al via 15esima edizione master caffè Ernesto Illy: 26 studenti da 20 Paesi

Milano, 11 gen. (askanews) – Ha preso il via la quindicesima edizione del master universitario inter-ateneo di primo livello in Economia e scienza del caffè – Ernesto Illy ideato da illycaffè e Fondazione Ernesto Illy per offrire una preparazione a tutto tondo sugli aspetti biologici, agronomici, tecnologici ed economici che dalla pianta del caffè conducono al prodotto finale.

Il master, che si rivolge ai giovani laureati in economia, ingegneria e scienze agrarie, vede coinvolti 26 studenti provenienti da 20 Paesi (Brasile, Camerun, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Etiopia, Filippine, Honduras, India, Indonesia, Italia, Kenya, Lituania, Malawi, Mozambico, Norvegia, Perù, Ruanda, Tanzania e Uganda).

Gerardo Patacconi è il nuovo direttore del master. Scelto per la sua grande conoscenza della filiera del caffè, indirizzerà la strategia di sviluppo e il percorso formativo. Patacconi ha guidato le operazioni dell’Organizzazione internazionale del caffè (ICO) e ha ricoperto ruoli chiave presso l’Unido, concentrandosi sullo sviluppo agro-industriale e la sostenibilità.

Il programma didattico prevede oltre 400 ore di lezione, erogate da 60 docenti in formato ibrido: inizieranno in remoto per proseguire da maggio 2026 in presenza e si concluderanno con un project work relativo a una delle materie sviluppate nel corso del master.

Ad affiancare illycaffè e la Fondazione Ernesto Illy ci sono l’università di Trieste, l’università di Udine, la Sissa (Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste e l’area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste – Area Science Park). Confermata, inoltre, anche per questa edizione l’erogazione di una borsa di studio parziale da parte della Fondazione Friuli. Sono 17 gli studenti che beneficiano del supporto economico che la Fondazione Ernesto Illy offre ogni anno: 12 studenti dell’aiuto integrale e 5 di quello parziale.

“Siamo lieti, come Fondazione Ernesto Illy, di impegnarci a valorizzare i giovani talenti che si affacciano al mondo del caffè – sottolinea Anna Illy, presidente della Fondazione e membro del consiglio di amministrazione di illycaffè – Il master da 15 anni forma figure professionali di alto livello che dovranno valorizzare in ambito internazionale l’eccellenza di questo prodotto, promuovendo l’innovazione lungo tutta la filiera. Il programma di quest’anno è stato seguito dal nuovo direttore del master, Gerardo Patacconi, la cui guida e approfondita conoscenza del settore contribuirà ad arricchire ulteriormente il percorso formativo”.

Dalla prima edizione, il Master in Economia e Scienza del Caffè Ernesto Illy ha coinvolto più di 290 alunni provenienti da oltre 40 Paesi del mondo, contribuendo alla creazione di figure professionali specializzate nel caffè e interessate ad applicare l’approccio etico e sostenibile che contraddistingue il modello di business della illycaffè, e tutelando, promuovendo e supportando la qualità sostenibile del caffè illy.