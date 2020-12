Al via 2^ fase progetto Cuvèe lanciato da Prelios e Amco

MILANO (ITALPRESS) – Entra nella seconda fase l’operazione Cuvée, gestita attraverso l’innovativa piattaforma multi-originator per la gestione di crediti UTP (Unlikely to Pay) relativi al settore immobiliare, oggi estesa anche alle posizioni leasing Real Estate, una vera novità per il mercato. Cuvée è nata un anno fa per iniziativa di AMCO e del Gruppo Prelios, grazie a un accordo con Banca Monte dei Paschi di Siena, MPS Capital Services Banca per le Imprese, UBI Banca e Banco BPM.

Grazie a un nuovo conferimento pari a circa 400 milionidi euro in termini di GBV, la piattaforma vede il totale dei crediti gestiti salire a circa 850 milioni confermando il primato sul mercato italiano e rendendo il Fondo Back2Bonis uno dei principali credit fund specializzati in Unlikely to Pay relativi al settore immobiliare a livello europeo.

