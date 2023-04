Al via a Cecina il primo corso sul vino in un Istituto turistico toscano

Il 18 aprile lo inaugura assessora Saccardi. Prima lezione su enoturismo

Milano, 17 apr. (askanews) – Martedì 18 aprile sarà tenuto a battesimo dalla vicepresidente e assessora all’agroalimentare della Regione Toscana, Stefania Saccardi il primo corso sul vino in un Istituto turistico toscano, il Carlo Cattaneo di Cecina (Livorno). I corsi realizzati fanno parte del progetto D-vino organizzati dall’Associazione Donne del vino e realizzati in due scuole (un alberghiero e un turistico) per ogni regione. In Toscana il progetto è curato da Paola Rastelli vicedelegata esecutiva della delegazione.

Le docenti saranno professioniste che operano nei vari settori del mondo del vino: produttrici, enologhe, professoresse universitarie e esperte di fama nazionale per insegnare enoturismo, enologia e viticultura, denominazioni e normative, principi di degustazione e servizio del vino con specifico riferimento alla Toscana.

La prima lezione avrà per tema “Enoturismo: costruire l’esperienza, i Distretti enoturistici e le cantine turistiche” e sarà tenuta da Donatella Cinelli Colombini, delegata toscana dell’Associazione Donne del Vino, esperta di enoturismo e autrice di vari libri sul tema, fondatrice del Movimento Turismo del Vino e di Cantine Aperte e si terrà dalle 10 alle ore 12 nell’Auditorium di via Verdi messo a disposizione dal Comune di Cecina.

