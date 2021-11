Un luogo virtuale dove poter onorare i propri defunti. Parte dall’Italia “Ad Perpetuum”, il primo social network dedicato al culto dei morti. Nell’era digitale gran parte delle esperienze umane si svolgono sul web e in particolare quelle legate alla socialità e il ricordo dei propri cari, familiari ed amici è uno degli elementi essenziali della socialità umana.

L’esperimento parte da un’intuizione di Vincenzo Aliotta, esperto di marketing e comunicazione: “Da oltre dieci anni a questa parte – spiega – gran parte del nostro essere-con-gli-altri si svolge sulle grandi piattaforme social, Facebook, Instagram, Tic Toc, Twitter, ecc.

Quante volte è capitato ad ognuno di noi di perdere una persona cara e di continuare per settimane, o addirittura per mesi, a frequentare il suo profilo social per ricordarlo, quasi come lo si andasse a trovare al cimitero.

‘Ad Perpetuum’ vuole essere quel luogo in cui ognuno di noi può allestire la sua nicchia o la sua cappella virtuale, corredata di foto, video, tracce scritte, dove perpetrare il ricordo di un congiunto scomparso in qualunque momento della nostra giornata, con le modalità digitali che sempre di più sta assumendo la nostra quotidianità”.

“Ad Perpetuum” ( www.adperpetuum.com ) è raggiungibile attraverso le più diffuse piattaforme social, che “ripensa il modo di relazionarsi con chi non è più tra noi, agevolando la contemplazione grazie ad un ambiente cimiteriale virtuale”, organizzato con estrema attenzione ai vari culti religiosi. E’ previsto anche un servizio di assistenza psicologica.

L’articolo Al via “Ad Perpetuum”, il primo social network dedicato al culto dei morti proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento