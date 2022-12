Al via al Mater Olbia stagione concerti Conservatorio Sassari

Musica e Medicina con “Canta 33!”

Roma, 13 dic. (askanews) – Primo appuntamento domani per “Canta 33!”, il progetto sperimentale frutto della collaborazione tra il Mater Olbia e il Conservatorio di Sassari che porterà la musica della tradizione classica e contemporanea all’interno della struttura ospedaliera.

Il progetto, fortemente voluto dall’Ad del Mater Olbia, Marcello Giannico, e dal presidente del Conservatorio di Sassari, Ivano Iai, ha la principale finalità di realizzare armonie in un ambiente nel quale la persona affronta momenti particolarmente difficili.

L’iniziativa non è rivolta solo ai pazienti, ma a tutti coloro che, per diverse ragioni, frequentino la struttura ospedaliera, come i familiari, gli operatori sanitari, il personale tecnico e amministrativo e, in generale, i visitatori.

Saranno alcuni degli allievi più qualificati del Conservatorio di Sassari, sotto la guida del maestro Mariano Meloni, Direttore dell’Istituzione dell’alta formazione artistica e musicale turritana, a eseguire brani di un vasto repertorio per pianoforte, strumento appositamente collocato nella hall dell’ospedale.

Si è voluto mutuare dall’esperienza medica e dalla celebre espressione “Dica 33!” un sintagma empatico di analoga espressività, “Canta 33!”, per riunire idealmente i valori della salute e della cultura. Un richiamo alla condivisione degli alti valori espressi nella Costituzione (artt. 32 e 33) e agli effetti positivi che, attraverso la musica, possono realizzarsi nella salute della Persona.

L’auspicio delle due Istituzioni è che il progetto sperimentale sia accolto con simpatia, soprattutto dai pazienti, e segni il passo verso un’inedita reazione alla sofferenza, di cui l’arte eletta della musica può divenire piacevole antidoto.

Il primo concerto sarà domani, dalle 16.30, presso la sede del Mater Olbia.

