Al via al Senato l’esame congiunto delle tre mozioni di sfiducia per Speranza

ROMA – È iniziata nell’aula del Senato la seduta per l’esame congiunto delle tre mozioni di sfiducia individuali al ministro della Salute Roberto Speranza. Nel corso della giornata si svolgeranno tre diversi appelli nominali per i tre voti previsti.

Le tre mozioni di sfiducia a ministro Roberto Speranza, su cui si dovrà pronunciare l’Aula del Senato, sono state depositate da parte dei senatori all’opposizione: la prima è a firma del capogruppo di Fratelli d’Italia, Luca Ciriani, a nome del gruppo; la seconda è del senatore Gianluigi Paragone, nel gruppo Misto con Italexit; la terza del senatore Mattia Crucioli, nel gruppo Misto con la componente di Alternativa C’è.

Il timing orientativo per l’esame delle mozioni durante la giornata è il seguente: 9.30 inizio illustrazione (5 minuti a mozioni); 9.45 inizio discussione generale (10 minuti a gruppo; il dibattito dovrebbe durare circa un’ora e venti minuti); intorno alle 12 la replica del ministro della Salute (30 minuti); alle 12.30 prevista una pausa per la sanificazione; alle 13.30 ripresa e dichiarazioni di voto (che dureranno un’ora e mezza); alle 15 si avvierà la chiama per la mozione Fdi; alle 15.40 la chiama per la mozione Paragone; alle 16.20 inizio chiama mozione Crucioli.

