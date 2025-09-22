al-via-assemblea-onu,-guerra-a-gaza-e-stato-palestinese-al-centro

Roma, 22 set. (askanews) – Si apre oggi a New York, l’80esima Assemblea generale delle Nazioni Unite, Unga80, con la guerra a Gaza e la questione del riconoscimento al centro dei lavori dei delegati. Nel consenso globale andrà in onda lo scontro tra Stati Uniti e Israele da una parte e una maggioranza di Paesi guidata dalla Francia e dal Regno Unito, decisi a confermare al Palazzo di Vetro il riconoscimento della Palestina e affiancate da un gruppo in via di allargamento, che a sua volta annuncia la volontà di procedere al passo tanto simbolico quanto diplomaticamente pesante: oltre a Malta, ci sono in lizza Australia, Canada, Belgio, Lussemburgo e Portogallo. Per un riconoscimento effettivo serve l’ok del Consiglio di Sicurezza, dove gli Stati Uniti si opporrebbero. Ma intanto si configura uno scontro tra amministrazione americana e un drappello nutrito di Paesi europei e di alleati americani in tensione con Washington.

Oggi è prevista la cerimonia di apertura e una Conferenza di alto livello per la risoluzione pacifica della questione palestinese e l’attuazione della soluzione a due Stati, co-presieduta da Francia e Arabia Saudita e che dovrebbe vedere la formalizzazione del riconoscimento della Palestina da parte di Francia, Gran Bretagna e Malta.

Il dibattito dell’Assemblea generale inizia domani, senza i delegati palestinesi, dato che il governo statunitense ha negati i visti. Tuttavia, una risoluzione approvata il 19 settembre permette ai rappresentanti dell’Autorità Nazionale Palestinese (Anp) di partecipare a distanza, e il presidente Abu Mazen (Mahmud Abbas) andrà in onda al dibattito generale con una dichiarazione preregistrata. La Palestina è dal 2012 stato non membro a cui è riconosciuto il ruolo di osservatore permanente, anche questo di grande valore simbolico ma senza riscontro nella realtà della sanguinosa guerra a Gaza. Sul conflitto che continua a mietere vittime e vede il governo israeliano respingere ogni pressione internazionale, l’Assemblea generale ha votato il 12 settembre la dichiarazione di New York per una risoluzione pacifica della questione palestinese e l’implementazione della soluzione a due Stati, che prevede una road map per l’immediato cessate il fuoco, il rilascio degli ostaggi israeliani ancora in mano a Hamas, e la creazione di uno Stato sovrano palestinese: 142 i voti a favore, 10 i contrari e 12 i paesi astenuti.

Per Israele, il riconoscimento della Palestina è inaccettabile e favorisce il terrorismo di Hamas, per gli Stati che hanno abbandonato gli indugi è un modo per tentare di ridare slancio alla soluzione diplomatica e anche di rispondere alle tensioni interne delle proprie opinioni pubbliche. Secondo lo Stato ebraico, il riconoscimento di uno Stato sovrano palestinese inficia la possibilità di raggiungere un accordo con Hamas, è tornato a ribadire oggi il portavoce del ministero degli Esteri israeliano, Oren Marmorstein. “Israele respinge categoricamente la dichiarazione unilaterale di riconoscimento dello Stato palestinese da parte del Regno unito e di diversi altri Paesi. Questa dichiarazione non promuove la pace, ma al contrario destabilizza ulteriormente la regione e mina la possibilità di ottenere in futuro una soluzione pacifica”, ha scritto Marmorstein sul suo account X.

L’Italia è favorevole alla soluzione “due popoli due Stati”, assieme ad altri 141 paesi che siedono nell’ONU, ma non vuole procedere al riconoscimento dello Stato palestinese prima che sia avviato un concreto processo diplomatico. La premier Giorgia Meloni interverrà mercoledì e nel palazzo di Vetro ci sarà anche il vice premiere ministro degli Esteri Antonio Tajani, per una serie di iniziative che gravitano attorno alla questione palestinese e alla necessità di porre fine alla guerra. Sull’agenda di Tajani, il briefing del Consiglio di Sicurezza su Ucraina e Gaza, colloqui bilaterali ma anche la riunione ministeriale del Gruppo Amici dei Balcani Occidentali.

La guerra in Ucraina rischia di essere oscurata dall’urgenza sulla questione palestinese e il presidente Volodymyr Zelensky cercherà di riportare l’attenzione e accrescere il sostegno al suo Paese in una fase di aumentate tensioni tra Russia e Nato e di stallo dei tentativi negoziali. Zelensky, che a margine della riunione Onu incontrerà il presidente Usa Donald Trump, parlerà mercoledì, mentre per la Russia il ministro degli Esteri Sergei Lavrov interverrà sabato. Il Consiglio di Sicurezza dell’ONU terrà inoltre un incontro di alto livello sull’Ucraina.

Il discorso di Trump dalla tribuna Onu è previsto per domani.