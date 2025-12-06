al-via-atreju-2025:-tagliato-il-nastro,-si-prosegue-per-9-giorni

sabato, 6 Dicembre , 25

La chiusura domenica 14 con l’intervento di Giorgia Meloni

Roma, 6 dic. (askanews) – Ha preso il via e prosegue fino al 14 dicembre ad ingresso libero nei giardini di Castel Sant’Angelo a Roma, Atreju 2025. Il taglio del nastro era previsto per le ore 15, con l’inaugurazione della pista di pattinaggio e l’esibizione dei bambini della scuola Palaghiaccio Mezzaluna e si è tenuto come da programma. Alle ore 16 i saluti istituzionali alla presenza, fra gli altri, del sindaco di Roma Roberto Gualtieri.Per nove giorni i giardini di Castel Sant’Angelo si trasformano in un’arena di confronto: tanta politica con i dibattiti sui temi d’attualità, ma anche un villaggio natalizio. Mercatini, volontariato e un’area ludica per bambini. Ospiti internazionali come il Presidente dell’Anp Abu Mazen e Rom Braslavski, israeliano rapito da Hamas e rimasto ostaggio per oltre due anni. Interviste, dibattiti, presentazioni: ci saranno gli esponenti di governo ma anche tutti i partiti di opposizione, con i loro leader. E poi spettacolo e sport, con la partecipazione, fra gli altri, di Carlo Conti, Mara Venier, Ezio Greggio, Raoul Bova. La chiusura, come da tradizione, sarà domenica 14 con l’intervento di Giorgia Meloni.

