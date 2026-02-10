al-via-cabine-di-regia-per-maggiore-autonomia-strategica-digitale

Roma, 10 feb. (askanews) – Si è tenuto presso la Sala Matteotti della Camera dei Deputati, l’evento dal titolo “Un sistema di alleanze per l’autonomia strategica”, organizzato da Alé Comunicazione, agenzia di public affairs con un know-how specifico sul digitale e la cybersicurezza, e promosso dall’On. Guerino Testa, Segretario della Commissione Finanze della Camera dei Deputati.

Istituzioni, imprese e organizzazioni del settore si sono riunite per un confronto operativo sul tema della sovranità tecnologica nazionale, sempre più strategica per gli interessi del Paese, e che coinvolge diversi settori fondamentali per l’organizzazione pubblica e privata.

Nel corso dei due panel è stato possibile mettere al centro della discussione modelli di collaborazione e sistemi di alleanze in grado di rafforzare, su ambiti strategici, la postura di autonomia digitale dell’Italia attraverso un approccio pragmatico, che tenga in considerazione delle soluzioni esistenti, degli erogatori dei servizi digitali essenziali e degli assetti internazionali.

Diversi i rappresentanti di vertice di istituzioni e aziende, sia del management che del settore IT e cybersecurity: dal Ministero dell’Economia e Finanze ad ISTAT, da Ansaldo Energia a TIM, fino al settore Aerospace con D-Orbit.

Tra gli interventi particolarmente innovativi del primo panel, dedicato alla tutela del dato come principio di sovranità, quello di Giulio Covassi, Founder e CEO di Kiratech, società del Gruppo Maggioli: “l’adozione di soluzioni open source gioca un ruolo chiave in questo contesto, permettendoci di avere maggiore trasparenza e sicurezza. Inoltre, è essenziale valorizzare i talenti del settore ITC in Italia. Dobbiamo creare un ambiente che favorisca l’innovazione e offra opportunità di crescita professionale per i nostri giovani talenti”.

Ulteriore spunto di interesse quello del Prof. Antonio Capobianco, CEO di Fata Informatica sulle certificazioni di cybersicurezza italiane accreditate a livello nazionale ed europeo, che ha sottolineato come: “l’autonomia strategica non si costruisce solo con le tecnologie, ma con competenze certificate e riconoscibili. Standard come UNI 11621-4:2024 e UNI 11506:2021, nel quadro della Legge 4/2013, rendono le professionalità cyber misurabili e affidabili, supportando anche i requisiti di conformità, inclusa la NIS2, e rafforzando resilienza e fiducia nella filiera digitale”.

Estremamente utile, per definire quali soluzioni italiane è possibile adottare per bilanciare i prodotti extra nazionali, è stato l’intervento di Maurizio Nasso, AD di Olidata, nel panel sui sistemi di alleanze per individuare gli equilibri possibili, che successivamente ha dichiarato: “il cloud e l’intelligenza artificiale offrono opportunità enormi, ma devono essere adottati senza rinunciare al controllo strategico. La sfida oggi per l’Italia è costruire un equilibrio concreto tra innovazione, sicurezza e responsabilità, mantenendo il governo delle informazioni all’interno dell’ente”.

Nelle conclusioni Robert Hassan, CEO di Alé Comunicazione, ha proposto di realizzare dei sistemi a cabine di regia verticali, più pragmatici e meno generici, tra soggetti pubblici e privati, su diverse aree strategiche per la digitalizzazione sicura del Paese, in modo da poter lavorare attivamente alla costruzione bilanciata di tecnologie più autonomie e poter rafforzare il ruolo dell’Italia nel panorama europeo e internazionale.