Al via campagna di promozione per il rilancio di Firenze

FIRENZE (ITALPRESS) – Una campagna di promozione turistica per il rilancio della destinazione Firenze. E’ quella che sarà lanciata da Comune di Firenze e Toscana Promozione turistica sulla base del rafforzamento dell’accordo che ha avuto il via libera della giunta di Palazzo Vecchio su proposta dell’assessore al Turismo Cecilia Del Re. Un’integrazione all’intesa siglata tra i due soggetti ad agosto scorso per affrontare il perdurare della crisi legata alla pandemia e coordinare la propria azione su tre interventi strategici: una campagna di comunicazione straordinaria di rilancio anche per un turismo di prossimità, un programma di attività e promozione per il settecentenario di Dante e lo sviluppo delle attività di promozione sul mercato internazionale.

