al-via-countdown-per-le-giornate-della-verace-pizza-napoletana

Cinque giornatanella sede della associazione a Capodimonte

Roma, 24 giu. (askanews) – Tornano dal 29 giugno al 3 luglio le Giornate della Verace Pizza Napoletana: la festa dell’Associazione Verace Pizza Napoletana che per 5 giorni si svolgerà nella sede centrale dell’Associazione a Capodimonte, il teatro di tutti gli incontri in programma: degustazioni, convegni e cene esclusive per celebrare la regina degli impasti in ogni sua forma e sapore.

Quest’anno si celebra anche il quarantennale dell’associazione. Tra gli appuntamenti “Un Abbinamento Verace” sul binomio pizza-vino. Quattro serate degustazione che vedranno i maestri pizzaioli AVPN provenienti da tutto il mondo proporre un menu inedito in abbinamento ai vini selezionati da AIS Campania.

Le Giornate della Verace Pizza Napoletana danno il via anche a “Pizzaiolo Napoletano per un giorno”, 4 giorni di masterclass dedicate a tutti i pizza lover che, non solo sarà l’occasione per conoscere la storia e le tradizioni della pizza napoletana ma soprattutto darà la possibilità a tutti gli appassionati di mettere le mani in pasta insieme ai maestri AVPN.

Ma la grande festa di AVPN non si ferma a Napoli: lunedì 1° luglio un team di maestri pizzaioli dell’Associazione salirà sul Monte Bianco per la pizza napoletana più alta d’Europa.

Chiusura, mercoledì 3 luglio, con “Una storia Verace” l’incontro che ripercorrerà il grande e complesso mondo della pizza, dalle sue origini, al ruolo centrale nell’alimentazione, all’indissolubile legame con la sua città natale fino al raggiungimento di nuovi confini geografici. Il convegno, presso il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, vedrà in dialogo i maestri AVPN dall’Italia e dal mondo, i brand ambassador dell’Associazione, comunicatori e tecnici del settore per rivivere il passato e guardare allo straordinario futuro della pizza napoletana, ripercorrendo i 40 anni di successi e traguardi dell’Associazione