Al via giornata conclusiva G20, poi Meloni in Angola per summit Ue-Ua

Johannesburg, 23 nov. (askanews) – Al via a Johannesburg in Sudafrica la giornata conclusiva del vertice G20. I leader parteciperanno, questa mattina, alla terza sessione di lavori, sul tema “Un futuro equo e giusto per tutti”, su minerali critici e intelligenza artificiale. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni interverrà nel corso del confronto.

Successivamente si terrà la sessione conclusiva del vertice. Già ieri i leader hanno approvato la dichiarazione finale, con il no dell’Argentina e l’assenza degli Usa, che guideranno il G20 il prossimo anno. Cosa, quest’ultima, che determinerà – per la prima volta – il mancato passaggio di consegne tra la presidenza uscente e quella entrante.

Nel pomeriggio, Meloni sarà impegnata in eventuali incontri bilaterali e, al termine, terrà un punto stampa con i giornalisti.

In serata la delegazione italiana lascerà il Sudafrica per volare a Luanda, in Angola, dove è previsto il vertice tra l’Unione Europea e l’Unione Africana che prende il via domani. In programma nella capitale angolana anche un incontro dei leader europei, convocato da Antonio Costa, sul piano di pace per l’Ucraina proposto da Donald Trump.

Su questo, nel pomeriggio di oggi a Ginevra, è in programma l’incontro tra gli inviati di Usa, Ucraina, Francia, Germania, Italia e Regno Unito. Per gli Usa ci saranno il segretario di Stato Marco Rubio e l’inviato speciale della Casa Bianca Steve Witkoff. Per Roma parteciperà Fabrizio Saggio, consigliere diplomatico di Meloni, che ieri ha lasciato Johannesburg.

