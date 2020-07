Al via gli ordini per Citroèn è-Jumpy, 100% elettrico

MILANO (ITALPRESS) – Citroèn è-Jumpy – 100% èlectric, svelato lo scorso mese di maggio, può essere ora ordinato in Italia. Questo modello continua dunque l’offensiva di elettrificazione di Citroèn che commercializzerà 6 modelli elettrificati nel 2020, tra cui Ami, SUV C5 Aircross Hybrid, è-C4, è-Jumpy e è-SpaceTourer. La gamma dei veicoli commerciali sarà elettrificata al 100% entro il 2021. In linea con la filosofia “Inspired by Pro”, Citroèn è-Jumpy propone una gamma su misura, disponibile in 3 lunghezze (con tempistiche e disponibilità a seconda dei Paesi), adatta a tutti i professionisti. Nuovo Citroèn è-Jumpy dispone di tutte le caratteristiche che hanno decretato il successo di Jumpy nel mercato dei furgoni compatti,

