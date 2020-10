Al via gli Stati Generali del M5S, evento conclusivo 7-8 novembre

ROMA (ITALPRESS) – “In questi anni il MoVimento 5 Stelle ha realizzato grandi cose, le ha fatte mettendo al centro sempre l’interesse dei cittadini e del Paese. Per andare avanti, per realizzare nuovi obiettivi, abbiamo bisogno di riorganizzarci e per farlo lanciamo gli Stati Generali del MoVimento 5 Stelle. Oggi partono e si concluderanno il 7 e l’8 novembre a Roma in un grande incontro nazionale”. Lo annuncia sul Blog delle Stelle il capo politico del M5S, Vito Crimi.

“Saranno partecipati dal basso e sarà un momento di coinvolgimento globale di tutti i nostri iscritti. Si parte dalle assemblee regionali e provinciali,

