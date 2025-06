al-via-i-laboratori-tecnologici-al-real-albergo-dei-poveri-di-napoli-con-cte-infiniti-mondi

NAPOLI – Parte dal Real Albergo dei poveri di Napoli un nuovo capitolo per l’innovazione, la cultura e il tessuto produttivo della città. Porte aperte per i laboratori tecnologici della Casa delle Tecnologie emergenti di Napoli Infiniti Mondi, il polo dedicato alla ricerca e alla sperimentazione delle più innovative tecnologie in ambito creativo e culturale.

Più di 1.200 mq riqualificati e attrezzati con tecnologie all’avanguardia ospitano ora quattro laboratori tematici aperti alle imprese e alle realtà creative del territorio. Metaverso, Storytelling digitale, Web 3.0 e Gaming & Gamification sono i laboratori di cui le imprese potranno usufruire prenotandosi su https://portale.casatecnologienapoli.it/laboratori. Ad arricchire l’offerta per le imprese è il laboratorio dedicato alle Tecnologie Quantum, situato al Centro di competenza Meditech, partner del progetto.

Con l’apertura dei laboratori, Infiniti Mondi si propone di essere sempre più luogo di integrazione tra arte, scienza e tecnologia, motore propulsivo di innovazione tecnologica, professionale, culturale e sociale, aperto alla città, alle imprese e al territorio. Un luogo dove l’intelligenza artificiale incontra l’artigianato, il metaverso dialoga con la creatività, e il gaming si trasforma in linguaggio per raccontare il territorio. Allo stesso tempo, la Casa delle Tecnologie Emergenti restituisce al complesso monumentale una vocazione pubblica, culturale e produttiva, aperta alle sfide contemporanee dell’industria creativa e tecnologica.

Per il progetto della CTE il Comune di Napoli è capofila di un partenariato che comprende le Università di Napoli Federico II e L’Orientale, l’Accademia di Belle Arti di Napoli, il Centro d’innovazione digitale Cefriel del Politecnico di Milano, i centri di ricerca e innovazione MedITech 4.0, Cnr – Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale e CeRICT Scarl, e imprese innovative come Tim, Spici e One More Pictures.I laboratori sono stati inaugurati oggi nel corso dell’evento “Infiniti Mondi: accelerare l’impresa, valorizzare il talento”, un’occasione di incontro, esplorazione e confronto attorno ai temi dell’innovazione tecnologica applicata al Made in Italy, alla creatività e all’artigianato.

MANFREDI: A REAL ALBERGO POVERI SPAZIO PER INCUBATORI D’AZIENDA

“È un giorno importante. Si aprono i laboratori del nostro progetto sull’innovazione tecnologica all’Albergo dei poveri, dei laboratori che vedono coinvolte insieme al Comune di Napoli, MedITech, il sistema delle università e tante imprese, sulla creatività, sull’innovazione tecnologica, sull’impresa legata ai beni culturali. Poi questo è un pezzo del progetto di riqualificazione dell’Albergo dei poveri dove insieme alla nuova sede del Mann, alla sede dell’università, alla grande biblioteca pubblica, ci sarà anche questo spazio per l’innovazione, per gli incubatori d’azienda, per tutta quella che è la filiera creativa”.

Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, oggi all’inaugurazione dei laboratori della Casa delle tecnologie emergenti di Napoli Infiniti Mondi all’interno del Real Albergo dei poveri.

