Al via i lavori di costruzione dell’Università nel sud del Madagascar: “Grande risultato della diocesi di Reggio Emilia e di Unimore”

FARAGANGANA (MADAGASCAR) – Sembrava un mastodontico progetto irrealizzabile, e invece sta diventando realtà. Sono iniziati i lavori per la realizzazione dell’Università nel Sud del Madagascar che vede coinvolti diversi attori, in primis la Diocesi di Reggio Emilia, il suo missionario a Manakara, don Luca Fornaciari, Università di Modena e Reggio Emilia, e la famiglia Storchi.

Il cantiere edile è stato aperto a Farafangana, nello stabile dell’ex-seminario, individuato come sede dell’innovativo polo di formazione superiore che accoglierà gli studenti malgasci del Sud Est dell’isola. L’immobile verrà ristrutturato e riqualificato completamente con i fondi della Conferenza Episcopale Italiana che ha dato il bene placet al progetto A.L.B.A: Athénée Lucien Botovasoa Atsinanana.

Si è avviata dunque la fase esecutiva del progetto nato nell’ottobre 2022, frutto della sinergia tra la Diocesi di Farafangana (Madagascar), la Diocesi di Reggio Emilia, l’Università di Modena e Reggio Emilia (UniMoRe) e il gruppo di lavoro che riunisce, oltre a don Luca Fornaciari, parroco di Manakara, Fabio e Paolo Storchi, Mauro Garlassi, Chicco Benedetti e Ettore Pecchini e molti altri.

I corsi universitari che saranno attivati sono di Economia, Agraria e Scienze dell’educazione. “Nella primavera del 2025- sottolinea Paolo Storchi- un gruppo selezionato di ragazze e ragazzi della regione di Manakara arriverà a Reggio Emilia per iscriversi ai corsi magistrali di UniMoRe. Nel frattempo, gli stessi studenti sono impegnati nel perfezionamento della lingua italiana, a un livello adeguato non solo per ottenere un visto di soggiorno temporaneo nel nostro Paese, ma soprattutto per affrontare gli studi universitari di Unimore. L’ateneo reggiano ha già formalizzato la sua disponibilità ad accogliere i giovani studenti e a selezionare i corsi di studio più adatti per prepararli alla futura carriera accademica, mentre alcune famiglie reggiane della Familiaris Consortio ospiteranno i ragazzi e le ragazze malgasce durante la loro permanenza in Italia”.

L'articolo Al via i lavori di costruzione dell'Università nel sud del Madagascar: "Grande risultato della diocesi di Reggio Emilia e di Unimore" proviene da Agenzia Dire.

