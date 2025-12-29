al-via-i-saldi-invernali:-il-calendario-regione-per-regione-e-le-regole-per-non-prendere-‘fregature’

ROMA – Finita la corsa ai regali di Natale, per gli italiani si avvicina un altro appuntamento ‘commerciale’, quello dei saldi. Come di consueto, anche quest’anno le regioni hanno già approvato un calendario con le date di inizio e fine degli sconti invernali e per molte di esse la data prescelta per il via è quella del 3 gennaio. A fare eccezione sono la Valle d’Aosta, dove i saldi cominceranno il 2 gennaio e l’Alto Adige, dove partiranno l’8 gennaio.

I SALDI REGIONE PER REGIONE

Campania: i saldi inizieranno il 3 gennaio e dureranno 60 giorni;

Lombardia: i saldi inizieranno dal 3 gennaio 2026 al 3 marzo 2026;

Lazio: i saldi inizieranno il 3 gennaio e dureranno 6 settimane;

Toscana: i saldi inizieranno il 3 gennaio e dureranno 60 giorni;

Emilia-Romagna: i saldi inizieranno il 3 gennaio e dureranno 60 giorni;

Veneto: i saldi inizieranno dal 3 gennaio al 28 febbraio 2026;

Puglia: i saldi inizieranno il 3 gennaio e dureranno 60 giorni;

Friuli Venezia Giulia: i saldi inizieranno dal 3 gennaio 2026 al 31 marzo 2026;

Abruzzo: i saldi inizieranno il 3 gennaio e dureranno 60 giorni;

Basilicata: i saldi inizieranno dal 3 gennaio 2026 all’1 marzo 2026;

Alto Adige: i saldi inizieranno l’8 gennaio 2026 e termineranno il 5 febbraio (nei comuni turistici di Tires, Castelrotto, Renon, Ortisei, Santa Cristina, Selva Gardena, Marebbe, San Martino in Badia, La Valle, Badia, Corvara, Stelvio, Maso Corto, Resia, San Valentino alla Muta: i saldi inizieranno il 7 marzo e termineranno il 4 aprile 2026);

Provincia di Trento: i saldi dureranno 60 giorni, i commercianti determinano liberamente i periodi in cui effettuare effettuarli;

Umbria: i saldi inizieranno il 3 gennaio e dureranno 60 giorni;

Calabria: i saldi inizieranno il 3 gennaio e dureranno 60 giorni;

Molise: i saldi inizieranno il 3 gennaio e dureranno 60 giorni;

Sicilia: i saldi inizieranno dal 3 gennaio 2026 al 15 marzo 2026;

Valle d’Aosta: i saldi inizieranno dal 2 gennaio 2026 al 31 marzo 2026;

Marche: i saldi inizieranno dal 3 gennaio 2026 al 1 marzo 2026;

Piemonte: i saldi inizieranno dal 3 gennaio 2026 e dureranno 8 settimane;

Liguria: i saldi inizieranno dal 3 gennaio 2026 al 16 febbraio 2026;

Sardegna: i saldi inizieranno il 3 gennaio e dureranno 60 giorni.

COME FARE ACQUISRTI IN MODO SICURO?

Qunado si acquista durante i saldi è sempre bene fare delle verifiche, in particolare sulla percentuale di sconto e sul prezzo di partenza ma non solo. Ecco le regole per non prendere ‘fregature’ curate da Federazione Moda Italia-Confcommercio e Confcommercio Imprese per l’Italia.

Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto;

Prova dei capi: non c’è obbligo. È rimesso alla discrezionalità del negoziante;

Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante e vanno favoriti i pagamenti cashless;

Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo;

Indicazione del prezzo: obbligo di indicare il prezzo normale di vendita (tenendo conto che, in base al D.lgs 26/2023, va indicato il prezzo più basso applicato alle generalità dei consumatori nei trenta giorni precedenti l’avvio dei saldi), lo sconto e il prezzo finale. In particolare, si evidenzia che nelle regioni in cui è possibile effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno (Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Umbria) o fino a 15 giorni prima della data inizio saldi (Calabria , Puglia e Valle d’Aosta) il prezzo da considerare e su cui applicare lo sconto durante i saldi dovrà essere quello relativo all’eventuale campagna promozionale effettuata prima dei saldi.

