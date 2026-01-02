al-via-i-saldi,-per-confcommercio-un-giro-d’affari-da-4,9-miliardi

Parte la Valle d’Aosta, dal 3 gennaio in tutta Italia

Roma, 2 gen. (askanews) Al via la stagione dei saldi invernali, la prima a partire è la Valle d’Aosta seguita da sabato 3 gennaio dalle altre Regioni; in molti negozi si preparano le promozioni e per qualche cliente abituale iscritto ai programmi fedeltà, gli sconti sono già iniziati.Secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio, quest’anno saranno 16 milioni le famiglie che si dedicheranno allo shopping e ogni persona spenderà circa 137 euro, per un giro d’affari di 4,9 miliardi di euro.Ma per molte associazioni di consumatori, le promozioni pre-natalizie incideranno negativamente sui consumi. L’Osservatorio Nazionale Federconsumatori sostiene che la spesa media sarà inferiore dell’1,7% rispetto a gennaio 2025 e appena un terzo delle famiglie approfitterà delle promozioni, avendo già usufruito degli sconti che si sono susseguiti in occasione del Black Friday e dei cosiddetti pre-saldi.In ogni caso, i negozianti devono esporre in modo visibile il prezzo originario e quello scontato; il diritto di cambio vale anche per gli acquisti online e secondo il Codice del Consumo, i capi proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.