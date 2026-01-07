al-via-il-ces-2026-a-las-vegas:-in-scena-il-futuro-della-tecnologia

L’atteso evento tech apre le porte al pubblico
Las Vegas, 7 gen. (askanews) – Al via il Ces 2026 a Las Vegas, dove fino al 9 gennaio va in scena il futuro della tecnologia. Porte aperte ai visitatori del Consumer Electronics Show (Ces), organizzato da Cta, che fra i padiglioni, scoprono le novità della fiera di Las Vegas, fra televisori sempre più grandi e più sottili, robot di compagnia dotati di intelligenza artificiale, umanoidi in grado di imitare i movimenti degli esseri umani e veicoli autonomi.