Al via il G7 in Irpinia, Piantedosi apre ufficialmente il meeting

MIRABELLA ECLANO (Avellino) – Ha preso il via quest’oggi a Mirabella Eclano, in provincia di Avellino, il G7 dei ministri dell’Interno. Al vertice parteciperanno gli omologhi di Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti d’America, il vicepresidente per la Promozione dello stile di vita europeo, Margaritis Schinas, la commissaria per gli Affari interni, Ylva Johansson, oltre ai ministri di alcuni Paesi terzi e ai rappresentanti delle Organizzazioni internazionali Interpol, Oim, Unhcr, Unodc.

La prima sessione dei lavori, domani mattina, sarà aperta dall’intervento di Piantedosi e si concentrerà sul tema della sicurezza in relazione agli scenari internazionali in continua evoluzione. La seconda sessione prenderà il via nel primo pomeriggio con i ministri che si confronteranno sulla sicurezza nella sua dimensione cyber e sul tema delle criptovalute. Prevenzione e contrasto delle reti criminali internazionali responsabili della diffusione delle droghe sintetiche, in particolare del Fentanyl, saranno i temi al centro della terza sessione. Sarà poi dedicata ai rischi e alle opportunità nei campi di applicazione dell’intelligenza artificiale (IA) la cena di lavoro che concluderà la giornata. Nel corso della sessione di venerdì 4 ottobre, alla quale parteciperanno anche ministri di Paesi terzi, si parlerà di flussi migratori, e in particolare delle strategie di contrasto al traffico di esseri umani. Il vertice si concluderà con la conferenza stampa del titolare del Viminale.

“È per me un grande onore darvi il benvenuto e inaugurare ufficialmente il meeting dei ministri dell’Interno e della Sicurezza del G7”. Queste le parole pronunciate dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che ha dichiarato ufficialmente aperto il summit, accogliendo le delegazioni nella sede di Feudi di San Gregorio.

“Ho tenuto molto ad organizzare questo importante evento internazionale in Irpinia, un territorio a cui sono particolarmente legato e dove faccio spesso ritorno non appena i miei impegni istituzionali me lo consentono. Questa regione più di 40 anni fa fu colpita da un terribile terremoto, ma ha saputo rialzarsi grazie ad un’energia e ad uno spirito di solidarietà che a distanza di anni ancora tutti ammiriamo”, ha affermato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi nel suo discorso alle delegazioni.

“Questo territorio – ha spiegato il ministro – rappresenta idealmente quelle tante aree interne che costituiscono il tessuto connettivo del nostro Paese: un patrimonio inestimabile di borghi, di arte, di cultura, di bellezze naturali e di prodotti tipici, che vogliamo valorizzare e far conoscere in tutto il mondo. L’Italia, d’altronde, è un mosaico unico nel suo genere, nel quale moderne aree urbane coesistono con splendidi centri storici, in cui i paesaggi rurali fanno da cornice a piccoli centri e dove le montagne si stagliano a pochi chilometri dal mare”. “La bellezza e varietà di questi contesti – ha aggiunto Piantedosi – aiutano a creare un forte legame tra le comunità e il territorio: un legame che favorisce la coesione sociale e la formazione di una identità comune con forti radici culturali. Da funzionario dello Stato per oltre 30 anni e ora da ministro dell’Interno ho potuto toccare con mano quanto tali fattori contribuiscano, giorno dopo giorno, a creare una cittadinanza matura e consapevole”.

PIANTEDOSI: MEETING IN CONTESTO INTERNAZIONALE ECCEZIONALMENTE DELICATO

Siamo tutti consapevoli che questo meeting si svolge in un contesto internazionale eccezionalmente delicato. Mi riferisco non solo ai conflitti in atto o al perdurare di contesti di instabilità in molte zone dell’Africa, del Sudamerica e del Medio Oriente, ma anche alle minacce più recenti di natura ibrida, non meno pericolose di quelle tradizionali”, ha dettoPiantedosi.

PIANTEDOSI: PROTEGGERE VALORI E CREARE CONDIZIONI PER SVILUPPO

“Avremo la preziosa occasione di confrontarci sulle principali tematiche che come ministri dell’Interno e della Sicurezza siamo chiamati ad affrontare quotidianamente, per proteggere il nostro sistema di valori e al contempo per creare le condizioni di pieno sviluppo dei diritti individuali e sociali dei nostri concittadini”, ha affermato il ministro dell’Interno. “Molti analisti geopolitici – ha aggiunto – hanno qualificato il G7 come un ‘club ristretto’, evidenziando che meno del 10% della popolazione globale ne fa parte, in un mondo sempre più multipolare e percorso da forti tensioni. Resto fermamente convinto, invece, che il nostro Gruppo rappresenti una insostituibile piattaforma di confronto tra Paesi like-minded, che condividono i medesimi valori e proteggono i medesimi diritti fondamentali”. “Questo Forum – ancora Piantedosi – ci offre l’opportunità di delineare delle linee strategiche comuni, in tutti i settori di vitale importanza per i nostri Paesi e di rendere più efficaci le nostre istanze nell’ambito della comunità internazionale. Un gruppo aperto al dialogo e orgoglioso di farsi promotore di una visione del mondo che fa dei principi democratici la propria stella polare, per navigare nelle inquiete acque del presente”.

ACCORDO UE-CANADA PER CONDIVISIONE SICURA DATI PASSAGGERI AEREI

A margine della riunione dei ministri dell’Interno dei Paesi del G7, in corso a Mirabella Eclano (Avellino), la commissaria Ue per gli Affari interni Ylva Johansson firmerà un accordo per il trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Psr) insieme al ministro canadese della Sicurezza pubblica, delle istituzioni democratiche e degli affari intergovernativi, Dominic Leblanc. L’accordo mira a rafforzare la sicurezza dell’Ue consentendo la condivisione sicura dei dati relativi ai passeggeri da parte dei vettori che effettuano voli passeggeri tra l’Ue e il Canada. Alla riunione partecipa anche il vicepresidente per la Promozione dello stile di vita europeo, Margaritis Schinas che, insieme alla commissaria, rilascerà dichiarazioni nella giornata di giovedì.

L’articolo Al via il G7 in Irpinia, Piantedosi apre ufficialmente il meeting proviene da Agenzia Dire.

