Al via il maxi-tavolo per il programma di governo  

AGI – Roberto Fico convoca i partiti della ex maggioranza per mettere a punto un programma condiviso, accogliendo così nel suo mandato esplorativo le richieste di Matteo Renzi. Dunque alle 9,30 siederanno attorno a un tavolo i capigruppo di tutti i partiti che finora hanno sostenuto il governo Conte per verificare se sia possibile siglare un patto di fine legislatura.

Ma dietro le quinte si tratta già sui nomi; gli ottimisti trattano su quelli dei ministri, i piu’ accorti su quello del premier, gli sherpa di Italia viva su ipotesi alternative alla riedizione dell’attuale maggioranza giallorossa, il cosiddetto piano B.

