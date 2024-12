Al via il Premio letterario di Carloforte, “Le parole dell’Isola”

Prima edizione

Roma, 21 dic. (askanews) – La Biblioteca comunale Edmondo De Amicis di Carloforte (SU), col patrocinio del Comune, indice la prima edizione del premio letterario per racconti “Le parole dell’isola”, un concorso di narrativa sul tema: “Siamo un’isola nel tempo”.

PARTECIPAZIONE La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a persone di qualsiasi nazionalità o luogo di residenza. Sono previste due sezioni: Sezione adulti: dai 18 anni in su. Sezione ragazzi: fino al compimento dei 18 anni; vengono pertanto richieste l’autorizzazione e la liberatoria, in forma scritta, da parte di un genitore. Il modulo di autorizzazione, da compilare e consegnare insieme agli elaborati, si trova in appendice al presente bando o può essere richiesto alla Biblioteca di Carloforte.

REQUISITI DEGLI ELABORATI Le opere dovranno rispettare il tema assegnato per questa prima edizione: “Siamo un’isola nel tempo”. I concorrenti sono liberi di interpretare lo spunto seguendo la propria creatività e sensibilità. La Commissione giudicante si riserva la possibilità di escludere le opere non attinenti al tema. Sono ammessi elaborati di narrativa in lingua italiana, purché inediti. Gli scritti pervenuti non saranno restituiti ai mittenti. Ciascun concorrente può partecipare con una sola opera avente il limite massimo di 5000 battute spazi inclusi, in carattere Times New Roman, 12 pt, senza rientri e interlinee. Le opere possono essere redatte seguendo lo stile del racconto, della fiaba o della lettera e devono riportare un titolo.

MODALITA’ DI CONSEGNA DEGLI ELABORATI Le opere possono essere consegnate manualmente c/o la Biblioteca comunale di Carloforte (Ex-Me) in via La Marmora 44 oppure inviate tramite posta elettronica all’indirizzo biblioteca.carloforte@gmail.com entro il 14 marzo 2025. Per la consegna manuale vengono richiesti: ? Il testo dell’elaborato, riportante il titolo, stampato in 6 copie in busta chiusa. Il testo non dovrà indicare alcun riferimento alle generalità del concorrente, pena l’esclusione dal concorso. ? Una seconda busta chiusa contenente il titolo dell’elaborato e le generalità dell’autore (nome, cognome, data di nascita, recapito telefonico, indirizzo e-mail) in un’unica copia. Non si accettano pseudonimi o nomi di fantasia. ? Il modulo di autorizzazione/liberatoria compilato e firmato da un genitore in caso di concorrente minorenne. Per l’invio tramite posta elettronica vengono richiesti i seguenti allegati: ? Un file con il testo dell’elaborato, riportante il titolo, e privo di riferimenti alle generalità del concorrente, pena l’esclusione dal concorso. ? Un secondo file contenente il titolo dell’elaborato e le generalità dell’autore (nome, cognome, data di nascita, recapito telefonico, indirizzo e-mail). Non si accettano pseudonimi o nomi di fantasia. ? In caso di concorrente minorenne si richiede l’invio del modulo di autorizzazione/liberatoria compilato e firmato da parte di un genitore.

VALUTAZIONE Tutte le opere saranno sottoposte al giudizio insindacabile e non impugnabile in alcuna sede, sia per quanto riguarda la graduatoria sia per il deposito dei materiali, da una Commissione che selezionerà gli elaborati vincitori. L’organizzazione si riserva di nominare il Presidente e i membri della Commissione giudicante. Le graduatorie, ad avvenuta valutazione, saranno rese pubbliche sulla pagina Facebook Biblioteca Comunale di Carloforte. L’organizzazione del concorso avviserà personalmente e singolarmente soltanto gli autori delle opere vincitrici entro il 30 aprile 2025.

PREMIAZIONE La cerimonia di premiazione avverrà nel mese di maggio a Carloforte (SU) presso la Biblioteca comunale e la data esatta verrà comunicata sulla pagina Facebook della Biblioteca. Verranno premiate le prime 3 opere vincitrici per ciascuna sezione. I premi, consistenti in libri scelti dall’organizzazione del concorso, dovranno essere ritirati preferibilmente dagli autori. La Biblioteca comunale di Carloforte si riserva il diritto di decidere un’eventuale pubblicazione degli elaborati migliori in forma cartacea e/o digitale. A tal proposito gli autori, pur mantenendo tutti i diritti sulla propria opera, concedono all’organizzazione per un anno dalla data della premiazione tale diritto di pubblicazione, senza pretendere alcun compenso. L’invio degli elaborati implica l’accettazione di tutte le norme di partecipazione. I candidati devono pertanto prestare attenzione al presente bando: l’organizzazione non risponde di qualsiasi erronea interpretazione del medesimo e può essere contattata all’indirizzo biblioteca.carloforte@gmail.com.