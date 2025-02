Al via il premio Ruggero Bauli per giovani talenti della pasticceria

Si sfideranno nella creazione di una propria versione del pandoro

Milano, 21 feb. (askanews) – Il gruppo Bauli dà il via al “Premio Ruggero Bauli”, in collaborazione con Cast, scuola di alta formazione nelle arti e tecniche culinarie e nel settore hospitality, per promuovere i talenti e la formazione dei giovani talenti. Per il vincitore in premio ci sono un assegno da 5mila euro e l’accesso a corsi di alta formazione offerti da Cast per un valore di 10.000 euro. Inoltre, la ricetta vincitrice potrà essere realizzata come referenza ufficiale del gruppo Bauli, trasformando un’idea in un prodotto concreto sul mercato.

I partecipanti si sfideranno nella creazione di una propria versione del pandoro, nella sua versione tradizionale o in varianti speciali. Dopo una prima selezione basata su creatività, tecnica e originalità, i finalisti accederanno a una prova pratica, all’interno dei laboratori del Campus Cast di Brescia, durante la quale dovranno dimostrare la fattibilità del loro prodotto. La competizione si concluderà con la presentazione delle creazioni alla giuria e la prova di assaggio, che decreterà il vincitore.

“Siamo orgogliosi di proseguire la collaborazione con Cast e di offrire ai migliori talenti un’occasione unica per emergere – afferma Michele Bauli, presidente del gruppo Bauli – Il nostro impegno nella formazione è costante: dopo il successo della Bauli patisserie Academy, vogliamo continuare a valorizzare la creatività e le competenze dei giovani pasticceri, dando loro la possibilità di mettersi alla prova e di lasciare il segno nel settore”. Il progetto ha l’obiettivo di promuovere un’idea di pasticceria innovativa, capace di coniugare tradizione artigianale e processi produttivi industriali.