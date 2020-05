Si apre il processo al premier israeliano Benjamin Netanyahu, incriminato per corruzione, frode e abuso di fiducia in tre casi. È la prima volta nella storia dello Stato ebraico che un capo di governo in carica si debba difendere in un’aula di tribunale.

Da oltre un anno sul leader del Likud pende la spada di Damocle dei suoi guai giudiziari che hanno influenzato anche le campagna elettorali agguerrite, ben tre, che si sono succedute nell’ultimo anno e mezzo.

L’opposizione ha sollevato il tema morale, chiedendone a gran voce le dimissioni; la questione se Netanyahu potesse formare e guidare un governo nonostante l’incriminazione è stata portata fino davanti alla Corte Suprema,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Al via il processo a Netanyahu, è la prima volta per un premier israeliano proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento