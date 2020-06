Al via il progetto Hotmic contro la microplastica nell’Atlantico

ROMA (ITALPRESS) – Un oceano di plastica: si stima che nell’Atlantico ne arrivino ogni anno dai cinque ai tredici milioni di tonnellate, una presenza di cui però si conosce molto poco, appena il 10%, soprattutto a causa delle microplastiche. E proprio per colmare questa lacuna è partito Hotmic (Horizontal and vertical oceanic distribution, transport, and impact of microplastics), un progetto triennale finanziato con 2,3 milioni di euro nell’ambito del programma europeo JPI Oceans a sostegno dei mari denominato Healthy and Productive Seas and Oceans. I paesi europei impegnati nel progetto Hotmic sono sei e per l’Italia l’unico partner è il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell’Università di Pisa.

