Al via in Afghanistan la liberazione di 400 prigionieri talebani

AGI – Le autoritè afghane hanno avviato la liberazione di 400 prigionieri talebani, l’ultimo ostacolo nei negoziati di pace a lungo ritardati tra le due parti in guerra, anche se il presidente Ashraf Ghani ha avvertito che i quattrocento detenuti rappresentano un “pericolo per il mondo”. Il governo afghano e i talebani si incontreranno pochi giorni dopo il completamento del rilascio dei prigionieri, con una mossa che ha suscitato una condanna diffusa dopo che è emerso che molti dei detenuti erano coinvolti in attacchi che hanno ucciso decine di afghani e stranieri.

La pace ha un costo e con questo comunicato “stiamo pagando la rata più grande,

