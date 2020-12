Al via in Georgia il voto che deciderà la partita del Senato Usa

AGI – Oltre un milione di elettori hanno chiesto di votare per posta in Georgia dove oggi è scattato il voto anticipato in presenza per i due ballottaggi del 5 gennaio che decideranno il controllo del Senato americano. Secondo il Wall Street Journal, sono 1,2 milioni le schede richieste per il voto postale mentre altre 200.000 sono già state spedite: un dato che anticipa un’affluenza da record per l’ultima, decisiva corsa delle elezioni americane del 2020.

I democratici Jon Ossoff e Raphael Warnock puntano a scalzare i due incumbent repubblicani Kelly Loeffer e David Perdue, trumpiani di ferro e ai quali il presidente in carica ha dedicato il suo primo comizio dall’Election Day.

