Al via Italia Jazz Club Music Contest, 12-13 ottobre ad Ascoli Piceno

L’evento per talenti del jazz italiano, in palio tourné 8 concerti

Roma, 26 set. (askanews) – L’associazione nazionale Italia Jazz Club, punto di riferimento per i jazz club italiani, presenta la prima edizione dell’Italia Jazz Club Music Contest che si terrà l’11 e il 12 ottobre presso il Cotton Jazz Club di Ascoli Piceno. Questo evento esclusivo, inserito nel contesto della quarta edizione dell’ItaClub Jazz Fest, ha lo scopo di promuovere talenti e di consolidare la cultura jazzistica nel panorama musicale italiano, fanno sapere gli organizzatori.

Il Music Contest è pensato per dare voce a musicisti spesso poco valorizzati e con poche possibilità di esibirsi in contesti di rilievo. L’evento nasce infatti con l’obiettivo di dare visibilità e spazio a questi artisti, offrendo loro un palcoscenico d’eccellenza dove poter presentare la propria musica e intraprendere un percorso di crescita artistica, facendo emergere nuovi protagonisti della scena jazzistica nazionale. Italia Jazz Club non è solo un’organizzazione che riunisce i locali, ma è un vero e proprio movimento che si impegna a mantenere viva la tradizione del jazz, rafforzando il ruolo fondamentale dei jazz club nella diffusione della musica dal vivo, offrendo palcoscenici stimolanti e di qualità per i musicisti e occasioni di incontro per il pubblico.

Durante i due giorni del contest, 8 band, selezionate da una commissione di esperti, avranno l’opportunità di esibirsi live, con performance della durata di 30 minuti ciascuna, davanti a un pubblico di appassionati e professionisti del settore.

Rosario Moreno, presidente di Italia Jazz Club, afferma: “Una delle missioni di Italia Jazz Club è mantenere vivo e al contempo valorizzare il jazz, offrendo uno spazio ai talenti, molti dei quali hanno poche occasioni per esibirsi in contesti live. Questo contest è la nostra risposta a questo bisogno, un palcoscenico che permette agli artisti di crescere, sperimentare e farsi notare in un ambiente stimolante. Negli anni, Italia Jazz Club ha promosso numerose iniziative importanti come la Giornata Nazionale dei Jazz Club e l’ItaClub Jazz Fest, e ora con questo Music Contest ci impegniamo a dare nuova linfa alla scena jazz italiana. La mia personale visione per il futuro del jazz in Italia è quella di una comunità sempre più unita e forte, scevra da personalismi e realmente capace di condivisione e di promuovere la cultura jazzistica anche con l’aiuto delle nuove generazioni. Il mio impegno come Presidente di IJC è volto a realizzare questa visione.”

Una giuria di esperti del settore, composta da musicisti di fama, direttori artistici, giornalisti, fotografi e booking agent, decreterà la band vincitrice, alla quale verranno garantiti 8 concerti nel circuito di Italia Jazz Club. Un’opportunità unica per entrare a far parte del circuito nazionale e farsi conoscere da un pubblico più ampio.

“Ci teniamo a sottolineare che il nostro Music Contest non ha uno spirito competitivo, ma vuole essere un’opportunità per i musicisti di esprimersi su un palcoscenico importante. – conclude il presidente Moreno – Vogliamo incoraggiare la condivisione e l’unione nella comunità jazzistica italiana, coinvolgendo anche le nuove generazioni, mettendole in contatto con una rete di professionisti e appassionati che, come noi, credono nel potere del jazz come forma d’arte viva e in continua evoluzione.”