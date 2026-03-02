lunedì, 2 Marzo , 26

Al via la 2^ edizione dell'Open Week di Noi Distribuzione
Al via la 2^ edizione dell'Open Week di Noi Distribuzione

Una settimana dedicata alle opportunità nelle imprese del retail

Milano, 2 mar. (askanews) – Cinque giorni per scoprire da vicino il mondo del retail moderno. Dal 2 al 6 marzo 2026 torna la Open Week di Noi Distribuzione, il progetto promosso da Federdistribuzione con il sostegno delle aziende associate, pensato per avvicinare i giovani alle opportunità professionali della Distribuzione Moderna. Un settore che, con circa 450 mila lavoratori, si caratterizza per un’elevata stabilità occupazionale come conferma una recente ricerca realizzata da Federdistribuzione in collaborazione con PwC Italia: i contratti a tempo indeterminato rappresentano l’86,3% del totale, un dato superiore rispetto alla media nazionale. Significativo anche il tasso di occupazione femminile, pari al 62,1%, ben al di sopra della media italiana. “La Distribuzione Moderna è un settore in grande crescita in termini occupazionali. Ma è in grande evoluzione, cresce e si modifica in funzione di quelle che sono le esigenze della società dei consumi. Investe molto in tecnologia e proprio per questo ha necessità di attrarre giovani talenti, con nuove opportunità occupazionali nell’ambito tecnologico, della logistica e in tutte le tematiche che oggi vengono affrontate, anche dallo sviluppo dell’intelligenza artificiale, che sarà un altro elemento importante nelle attività delle imprese della Distribuzione Moderna” ha dichiarato Carlo Alberto Buttarelli, Presidente di Federdistribuzione.Per il 2026 si stima un fabbisogno di circa 20 mila posizioni, tra nuove assunzioni, inserimento di nuovi profili professionali e sostituzione delle uscite, soprattutto nell’area vendite e nei servizi operativi, ma crescono anche i profili legati all’innovazione e alle nuove tecnologie.”Dal 2 al 6 marzo torna Open Week di Noi Distribuzione, l’iniziativa dedicata ai giovani, dove le imprese si aprono per proporre le opportunità di lavoro che sono in grado di offrire. E’ un’iniziativa alla seconda edizione, nella prima ha avuto molto successo e la riproponiamo. Le imprese avvieranno diverse iniziative nell’ambito territoriale dove sono presenti” ha aggiunto Buttarelli.Un settore dinamico, radicato nei territori e capace di offrire percorsi professionali diversificati. La Open Week punta proprio a questo: raccontare il retail con una voce nuova e mostrare ai giovani che dietro ogni punto vendita c’è un mondo di opportunità.

