al-via-la-campagna-di-comunicazione-sul-vino-promossa-dal-masaf

Roma, 16 feb. (askanews) – “Vivere il vino, vivere la vita, responsabilmente”, questo il claim della campagna su tv e radio di comunicazione istituzionale sul vino è realizzata dal Masaf per comunicare e valorizzare il vino italiano come patrimonio culturale, promuovendo il settore vitinicolo, con uno sguardo attento su agricoltura, ambiente e consumo consapevole.

E, in occasione dell’avvio ufficiale della campagna Federvini evidenzia l’importanza di un’iniziativa istituzionale tesa ad affermare il legame tra la cultura del vino e lo stile di vita italiano. “In una fase in cui il comparto vitivinicolo vive una fase di particolare complessità, la campagna rappresenta un contributo concreto per valorizzare una filiera che è tra le custodi dell’identità culturale e sociale italiana”, spiega Federvini.

“La campagna del Masaf restituisce dignità al lavoro di migliaia di produttori e lavoratori impegnati nel coniugare tradizioni centenarie e innovazione. È un segnale concreto di coesione tra istituzioni e filiera che riconosce e promuove l’autenticità del patrimonio vitivinicolo italiano” commenta Piero Mastroberardino, vice presidente di Federvini e coordinatore del tavolo di filiera.

“Oggi più che mai occorre riaffermare che il vino è una componente dello stile di vita mediterraneo fondato sulla convivialità e sulla gioia di vivere. L’iniziativa del ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste risponde pienamente alla necessità di offrire un’immagine del vino italiano che è sinonimo di bellezza, integrità dei territori e convivialità”, conclude Mastroberardini.