lunedì, 16 Febbraio , 26

Referendum giustizia, ministero ad Anm: rendere noti finanziamenti ricevuti da Comitato del No

(Adnkronos) - In un documento firmato dal capo...

Dramma sul lavoro in Salento, 22enne muore nell’azienda di famiglia a Casamassella

(Adnkronos) - E' morto in ospedale Luca Pezzulla,...

Milly Carlucci ufficializza ‘Canzonissima’, il varietà prossimamente su Rai1

(Adnkronos) - È ufficiale: 'Canzonissima', il varietà che...

Bimbo trapiantato a Napoli, mamma: “Per ora resta in lista”

(Adnkronos) - Resta per ora nella lista trapianti...
al-via-la-campagna-di-comunicazione-sul-vino-promossa-dal-masaf
Al via la campagna di comunicazione sul vino promossa dal Masaf

Al via la campagna di comunicazione sul vino promossa dal Masaf

AttualitàAl via la campagna di comunicazione sul vino promossa dal Masaf
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 16 feb. (askanews) – “Vivere il vino, vivere la vita, responsabilmente”, questo il claim della campagna su tv e radio di comunicazione istituzionale sul vino è realizzata dal Masaf per comunicare e valorizzare il vino italiano come patrimonio culturale, promuovendo il settore vitinicolo, con uno sguardo attento su agricoltura, ambiente e consumo consapevole.

E, in occasione dell’avvio ufficiale della campagna Federvini evidenzia l’importanza di un’iniziativa istituzionale tesa ad affermare il legame tra la cultura del vino e lo stile di vita italiano. “In una fase in cui il comparto vitivinicolo vive una fase di particolare complessità, la campagna rappresenta un contributo concreto per valorizzare una filiera che è tra le custodi dell’identità culturale e sociale italiana”, spiega Federvini.

“La campagna del Masaf restituisce dignità al lavoro di migliaia di produttori e lavoratori impegnati nel coniugare tradizioni centenarie e innovazione. È un segnale concreto di coesione tra istituzioni e filiera che riconosce e promuove l’autenticità del patrimonio vitivinicolo italiano” commenta Piero Mastroberardino, vice presidente di Federvini e coordinatore del tavolo di filiera.

“Oggi più che mai occorre riaffermare che il vino è una componente dello stile di vita mediterraneo fondato sulla convivialità e sulla gioia di vivere. L’iniziativa del ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste risponde pienamente alla necessità di offrire un’immagine del vino italiano che è sinonimo di bellezza, integrità dei territori e convivialità”, conclude Mastroberardini.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.