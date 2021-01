Al via la Corsa di Miguel, c’è anche percorso “Fratelli tutti”

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via la grande carica della Corsa di Miguel multipla: 112 percorsi sparsi in tutta Italia, tutti di 10 chilometri, su cui si potrà correre in forma individuale e distanziata dal 7 al 20 gennaio. Si tratta dell’originale risposta degli organizzatori del Club Atletico Centrale all’emergenza sanitaria. Ci sono percorsi per tutti i gusti fra i quali quello intitolato a Papa Francesco e alla sua enciclica “Fratelli Tutti” disegnato dall’Athletica Vaticana e dalle Fiamme Gialle: 3,3 km attorno alle mura vaticane da ripetere tre volte. “L’idea è offrire un abbraccio ai “fratelli tutti”, alle donne e agli uomini di ogni popolo,

