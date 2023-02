Al via la “Maratona del donatore di sangue”

L’Associazione Diritto alla salute odv, che nasce dall’iniziativa di 5 persone comuni, che sentono il bisogno di diffondere e promuovere il diritto alla salute per tutti, ha promosso l’iniziativa “Maratona del donatore di sangue”, con inizio il 14 febbraio 2023 e termine il 14 giugno 2023.

Il 14 febbraio è il giorno dedicato all’Amore e, quale migliore giorno da dedicare al Dono per chi Ama la Vita propria e quella degli altri e lanciare la giornata della “Maratona del donatore di sangue” perché il 14 giugno, non tutti sanno che è il giorno della nascita di Karl Landsteiner, scopritore dei gruppi sanguigni e co-scopritore del fattore Rh.

L’anniversario della nascita di Karl Landsteiner è celebrato, in tutto il mondo, come “Giornata mondiale del donatore di sangue”, proprio il giorno 14 giugno. Questa giornata è stata istituita e creata per la prima volta il 14 giugno 2004, dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). L’Associazione è da molti anni che sensibilizza su diversi territori della regione Campania, la diffusione della prevenzione e donazione.

L’Associazione Diritto alla salute dopo un’attenta valutazione, in seguito anche al Virus Covid 19 Sars, ha notato che negli ultimi anni continua a scendere il numero di donatori ed ha ben pensato di organizzare una “maratona del donatore di sangue”, proprio per aiutare attraverso la giusta informazione ad innalzare il numero di donatori.

Il 14 febbraio 2023, dalle ore 8 si potrà donare fino alle 12, mentre alle ore 11 presso la sala convegni “Aula D” dell’Ospedale del Mare si terrà l’incontro Informativo dell’iniziativa “maratona del donatore di sangue” promossa in collaborazione con il centro trasfusionale dell’Ospedale del Mare.

L’iniziativa “Maratona del donatore di sangue ”è patrocinata dall’Ospedale del Mare, dalla Regione Campania, Comune di Napoli, Comune di San Giorgio a Cremano, Comune di Volla. All’incontro Informativo saranno presenti: Assessore regionale all’Istruzione Lucia Fortini, il Consigliere Comunale di Napoli e presidente della commissione Cultura Luigi Carbone, il Sindaco di San Giorgio a Cremano Giorgio Zinno, il Sindaco di Volla Giuliano Di Costanzo, il consigliere municipale sez. 6 e membro commissione politiche sociali Salvatore Palantra il presidente della Bcc Napoli Amedeo Manzo, il Direttore Generale AORN SANTOBONO PAUSILLIPON Rodolfo Conenna, Alessandra Clemente presidente della fondazione Silvia Ruotolo, Antonella Leardi la mamma di Ciro Esposito presidente Ass.ne Ciro Vive, la prof.ssa Loredana Pulito presidente Aido Prov.le Napoli e Partenope Dona odv, Massimo Vignati presidente del Club Vignati e del Museo Maradona, Barbato de Stefano presidente AmaLia e per il S.I.U.L.P. Giuseppina Lombardi.

Hanno aderito e saranno presenti all’Incontro Informativo i centri trasfusionali di Napoli AORN “Ospedale dei Colli – P.O. Monaldi” (Dott. Bruno Zuccarelli) AORN “Antonio Cardarelli” ( Dott. Angelo Zuccarelli) AOU “Federico II” (Prof. Antonio Leonardi) ASL NA 1 Centro “Ospedale San Paolo” (Dott. Gaspare Michele Leonardi) ASL NA 1 Centro “Ospedale del Mare” (Dott. Cosimo Nocera) A.O. “Santobono-Pausilipon (Dott.ssa Maria Vittoria Mascio) IRCCS “ITN Pascale” (Dott.ssa Rosa Azzaro) Inoltre hanno aderito e parteciperanno alla gara di solidarietà della “maratona del donatore di sangue” la BCC NAPOLI, Fondazione Santobono Pausillipon onlus, Fondazione Silvia Ruotolo, Circolo Mcl Portici, Aido Prov.le e comunale di Napoli, Partenope Dona odv, Ass.ne Ciro Vive odv, Il Brigante dei Sapori, Club Vignati, S.I.L.A. (Sindacato Italiano Lavoratori autonomi), In Event, Ass.ne Un Sorriso nel Cuore, S.I.U.L.P. (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia), Ass.ne Archora, Ass.ne AmaLia, Ass.ne Assoservizi Parthenope, Caf Carbone, Comitato Civico Porchiano Bene Comune, A.P.S. Un Mondo nuovo, I Cavalieri di Malta, Ordine di Gerusalemme Templari.

