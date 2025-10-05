al-via-la-milano-wine-week:-presentata-la-“wine-list-italia-2025″

Milano, 5 ott. (askanews) – Domenica 5 ottobre al Marriott Hotel nel capoluogo lombardo è stata presentata “Wine List Italia 2025”, terza edizione della guida interamente dedicata ai sommelier della ristorazione italiana. L’iniziativa, inserita nel programma della Milano Wine Week (MWW), ha raccolto le scelte di 100 professionisti che hanno selezionato le dieci etichette più rappresentative delle proprie carte dei vini, offrendo un ritratto autentico del mondo della sommellerie nazionale.

Edita da MWW Media-Vendemmie e ideata da Federico Gordini e Paolo Porfidio, la guida raccoglie mille etichette italiane e internazionali. Alla presentazione si è tenuto un “Walk Around Tasting” nelle sale del Marriott (nuovo quartier generale della MWW), dove i professionisti hanno servito personalmente i vini selezionati.

Tra le principali novità di questa edizione, la sezione Top 100 ha riunito le 100 Cantine più citate nella guida, protagoniste di un secondo appuntamento di degustazione lunedì 6 ottobre, sempre al Marriott. L’obiettivo, ha spiegato Gordini, era quello di “offrire un’occasione di incontro diretto tra produttori, sommelier, buyer e opinion leader, creando un dialogo concreto e formativo attorno al valore della scelta e della conoscenza del vino”.

Una parte degli incassi derivanti dagli eventi e dalla vendita della guida è stata destinata alla Fondazione Francesca Rava – NPH Italia ETS, Charity Partner della MWW, che nel 2025 celebra 25 anni di attività a sostegno dell’infanzia e delle donne fragili in Italia e nel mondo.

Tra i momenti più significativi della giornata, l’installazione sonora firmata da Ca’ del Bosco con Bang & Olufsen, che ha trasformato il foyer del Marriott in una “Cupola dei Sensi”. Inoltre, Freccianera ha organizzato una serata esclusiva ai Dazi Milano, dedicata ai sommelier della guida. “Non si tratta solo di una guida alle etichette – ha evidenziato Gordini – ma di un racconto che dà voce ai professionisti che vivono il vino ogni giorno, costruendo un ponte tra ristorazione, produttori e consumatori”. “Nel tempo dell’intelligenza artificiale, il sommelier resta un interprete insostituibile. Non è un algoritmo ma una persona capace di leggere la mano del produttore e comprendere le emozioni di chi siede al tavolo” ha aggiunto Paolo Porfidio, Head Sommelier e curatore del progetto, sottolineando che “la selezione non è solo un gesto tecnico ma un atto culturale e creativo che restituisce identità e senso al vino”.

Il giorno precedente, sabato 4 ottobre, all’Arco della Pace si è tenuta l’inaugurazione dell’ottava edizione della Milano Wine Week. Al brindisi collettivo che ha dato il via alla nove giorni del vino, organizzata in collaborazione con Carrefour (main sponsor della manifestazione) hanno partecipato appassionati, operatori e cittadini, “accompagnati” dalle note della Triuggio Marching Band.