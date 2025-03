Al via la rimozione della Black Lives Matter Plaza vicino la Casa Bianca: Trump posta il video

ROMA – È iniziata la rimozione della Black Lives Matter Plaza, lo spazio che si trova sulla storica 16th Street a Washington di fronte la Casa Bianca. A mostrare le immagini dello smantellamento è Donald Trump in un video che ha condiviso sul suo social Truth.

Nella clip si vedono gli operai mentre lavorano per togliere la grande scritta gialla installata dopo la morte di George Floyd, l’uomo afroamericano ucciso dalla polizia statunitense a maggio 2020. Era il simbolo delle proteste scoppiate in tutto il mondo per denunciare gli abusi delle forze dell’ordine, animate solo dal razzismo.

L’autopsia, richiesta dai familiari di Floyd subito dopo la sua morte, ha confermato il decesso per soffocamento. Il 46enne ha perso la vita presumibilmente in seguito alla pressione di quasi 9 minuti esercitata dall’agente Chauvin con il ginocchio sulla gola per immobilizzarlo. Il poliziotto è stato, poi, condannato.

Così, cinque anni fa è nato il movimento Black Lives Matter che ha messo in piedi tutta una serie di iniziative per accendere i riflettori su un problema radicato negli Stati Uniti.

A prendere la decisione sulla rimozione della scritta è stata la sindaca afroamericana di Washington Muriel Bowser dopo le pressioni dei repubblicani al Congresso, lei fa parte del partito democratico. I lavori dovrebbero durare circa due settimane.

