al-via-la-selezione-per-la-“guida-bio-2025-selezione-vini”

Curata da Antonio Stanzione e edita da Rubbettino

Milano, 21 mag. (askanews) – Sono ufficialmente iniziati i lavori per la realizzazione della “Guida Bio 2025 Selezione Vini”, l’unica in Italia dedicata esclusivamente ai vini derivanti da agricoltura biologica certificata e/o in conversione, giunta quest’anno alla sesta edizione. Curata da Antonio Stanzione e edita da Rubbettino, la Guida si propone “come un vero e proprio itinerario dal Nord al Sud del Paese alla scoperta delle produzioni vitivinicole d’Italia che sposano la filosofia green”.

Nella precedente edizione erano state recensite oltre 2500 etichette provenienti da circa 550 aziende, e oggi la guida si pone l’obiettivo di coinvolgere un numero ancora maggiore di produttori. “La nostra mission è divulgare e promuovere il valore del biologico italiano, offrendo il massimo sostegno ai prodotti, frutto di una viticultura sostenibile, concepita nel rispetto della natura e della salute del consumatore” ha spiegato Stanzione, ricordando che “la percentuale del vigneto italiano già destinato alla viticoltura biologica è del 21% e il mercato nazionale si avvicina ai 9 miliardi di euro annui”.

Le degustazioni, “svolte rigorosamente alla cieca da un panel di esperti”, prevedono una valutazione da 2 a 5 “foglie”, con la possibilità di ottenere la “Foglia d’Oro” riservata alle eccellenze assolute. Come da tradizione, verrà inoltre premiato il packaging più accattivante con un’opera del maestro campano Sasà Sorrentino.

Guida Bio 2025 sarà disponibile in forma cartacea e in versione online.