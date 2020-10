Ritorna, per il settimo anno consecutivo, l’iniziativa solidale Con tutto il cuore, promossa da Conad Nord Ovest in occasione delle festività natalizie con l’obiettivo di contribuire a sostenere importanti attività destinate ai piccoli pazienti di alcuni ospedali pediatrici delle regioni nelle quali è presente. Dal prossimo 2 novembre i clienti dei punti di vendita del Lazio possono contribuire a sostenere l’iniziativa aderendo alla campagna Grazie per la solidarietà – Con tutto il cuore 2020 attraverso l’acquisto di decorazioni personalizzate per l’albero di Natale. Il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto anche alla Fondazione Bambino Gesù Onlus?di Roma per l’acquisto di un’apparecchiatura sofisticata destinata all’Ospedale utile ad individuare e somministrare terapie sempre più personalizzate e tempestive.

L’articolo Al via la settima edizione di “Con tutto il Cuore” proviene da Notiziedi.

