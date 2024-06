al-via-la-x-edizione-della-settimana-veg,-dal-10-al-16-giugno

Di “Essere Animali” per alimentazione vegetale e sostenibile

Roma, 10 giu. (askanews) – Mangiare vegano per una settimana. Dal 10 al 16 giugno torna la decima edizione della settimana Veg, dedicata all’alimentazione vegetale e sostenibile, ideata da Essere Animali. Chi si iscrive sul sito SettimanaVeg.it riceverà un ricettario-guida con menù giornalieri, oltre alle indicazioni della nutrizionista Silvia Goggi, alle mail giornaliere con i consigli del team di Essere Animali e a sconti dedicati per acquistare prodotti a base vegetale.

Lo scorso anno sono state oltre 26mila le persone in tutta Italia che hanno partecipato alla Settimana Veg. Secondo il sondaggio di Essere Animali, il 54% di chi si è iscritto non aveva mai provato l’iniziativa, più del 60% è riuscito a mangiare 100% vegetale per almeno 5 giorni e l’88% ha affermato che avrebbe continuato a seguire un’alimentazione veg.

“Il punto di forza di questa iniziativa è la capacità di riuscire a creare, così come fa Veganuary — spiega in una nota Brenda Ferretti, campaigns manager di Essere Animali — una challenge accessibile e giocosa per dimostrare a chiunque che seguire un’alimentazione vegetale non è affatto un sacrificio, bensì un’occasione per scoprire nuove ricette, ingredienti gustosi e tante curiosità utili per rendere la propria alimentazione più sostenibile e salutare”.