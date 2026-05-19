al-via-le-candidature-per-il-premio-internazionale-interpoma-2026

Roma, 19 mag. (askanews) – Torna uno degli appuntamenti più attesi dalla filiera melicola internazionale. In occasione della 14ª edizione di Interpoma, unica fiera internazionale dedicata alla mela, in programma dal 25 al 27 novembre 2026 a Fiera Bolzano, si aprono ufficialmente le candidature per l’Interpoma Award 2026, prestigioso riconoscimento che premierà le migliori tecnologie applicative per una melicoltura più precisa, efficiente e sostenibile.

L’edizione 2026 concentrerà l’attenzione su un tema oggi cruciale per tutta la filiera: le spraying technologies, ovvero le tecnologie di applicazione dei trattamenti, con particolare attenzione ai sistemi di irrorazione evoluti, alla sensoristica, ai droni e agli strumenti digitali in grado di rendere i prodotti più mirati, efficienti e sostenibili. Una scelta che intercetta una delle sfide più urgenti per il comparto, quella dell’ottimizzazione dei fattori produttivi, per renderli più precisi e sostenibili.

Riservato agli espositori, l’Interpoma Award si conferma una piattaforma di visibilità internazionale pensata per valorizzare soluzioni tecnologiche ad alto impatto, capaci di offrire risposte concrete alle nuove esigenze del comparto.

A valutare le candidature sarà una giuria tecnica presieduta dal Massimo Tagliavini, professore presso la Facoltà di Scienze e Tecnologie della Libera Università di Bolzano, composta da esperti internazionali provenienti dal mondo accademico.

Il vincitore sarà proclamato al termine della prima giornata dell’Interpoma Congress, giovedì 26 novembre, davanti a una platea internazionale di operatori, buyer, ricercatori e stakeholder del settore.

“Con l’Interpoma Award 2026 vogliamo portare al centro dell’attenzione uno degli aspetti più attuali e delicati per il futuro della melicoltura, ovvero quello delle tecnologie di applicazione dei trattamenti. In un contesto in cui il comparto è chiamato a coniugare sostenibilità, efficienza e competitività, innovare il modo in cui si interviene in campo significa fare un passo concreto verso una frutticoltura più responsabile. Interpoma nasce per anticipare le trasformazioni del settore e l’Award rappresenta, in questo senso, uno strumento strategico per valorizzare quelle soluzioni che possono davvero generare un impatto positivo lungo tutta la filiera”, spiega Tagliavini, che è presidente della giuria.

Dopo il successo della passata edizione, anche quest’anno sarà inoltre lasciato spazio al giudizio del pubblico: attraverso il Visitors’ Choice Award operatori e professionisti del settore potranno votare le tecnologie di applicazione più interessanti esposte all’interno dell'”Orchard of the Future” nel FieraMesse H1 Eventspace.