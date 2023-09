Al via le prevendite per Mercato dei vini dei vignaioli indipendenti

In programma a Bologna dal 25 al 27 novembre con mille espositori

Milano, 1 set. (askanews) – Da oggi sono in vendita online i biglietti di ingresso per il “Mercato dei vini dei vignaioli indipendenti” organizzato dalla Fivi dal 25 al 27 novembre nei nuovi spazi di BolognaFiere. Ad accogliere il pubblico ci saranno mille espositori, e oltre ai vignaioli soci Fivi, sarà presente anche un folto gruppo di olivicoltori indipendenti soci della Fioi e alcune delegazioni di vignaioli europei in rappresentanza delle associazioni nazionali facenti parte di Confédération européenne des vignerons indépendants (Cevi).

“Lo spostamento a Bologna, in padiglioni ampi, nuovi e luminosi, ci ha permesso non solo di dare spazio a tutti i soci che hanno richiesto di partecipare a questo grande evento associativo, ma anche di realizzare molte migliorie, per garantire al pubblico di vivere al meglio la manifestazione, mantenendo inalterato il suo spirito originale” osserva il presidente della Federazione italiana vignaioli indipendenti, Lorenzo Cesconi, ricordando che “BolognaFiere ha messo a disposizione 30mila metri quadrati distribuiti su quattro padiglioni, compresi uno dedicato alla gastronomia, con proposte della tradizione locale e di altri territori italiani, e un’altro per i servizi correlati al Mercato”.

Dopo 10 anni, il Mercato della Fivi ha lasciato Piacenza per Bologna, ma la continuità con le precedenti edizioni, emerge fin dai prezzi dei biglietti di ingresso, inalterati rispetto allo scorso anno, con alcune novità come il biglietto ad un prezzo speciale, “Early Bird”, disponibile online fino al 24 settembre. Inoltre, proprio “per agevolare e premiare chi acquisterà i biglietti online, sarà previsto un ingresso dedicato (Ingresso Nord), mentre le casse per comprare il biglietto direttamente in fiera saranno aperte all’Ingresso Est Michelino”. Gli altri “plus” annunciati dall’organizzazione per questa edizione sono un parcheggio da 5.500 posti auto a pochi passi dagli ingressi principali ad un prezzo agevolato, la possibilità di riconsegnare il “carrello” della spesa direttamente al parcheggio, e quello di raggiungere i padiglioni della Fiera anche con i mezzi pubblici, a partire dal treno.

Il Mercato aprirà i cancelli sabato alle 11 e resterà aperto al pubblico di appassionati e operatori fino alle 17 di lunedì 27. Quattro le masterclass che arricchiranno il programma della manifestazione, dedicate ad altrettanti importanti vitigni autoctoni e prenotabili sul sito a partire da ottobre. In occasione della manifestazione saranno, inoltre, annunciati i vincitori del “Premio Leonildo Pieropan 2023”, dedicato alla memoria di uno dei pionieri di Fivi, e del nuovo premio “Vignaiolo come noi”.