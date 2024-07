al-via-l’edizione-2024-di-limbo-festival-dal-5-al-7-luglio

Al “Il Ciocco” di Barga (LU) artisti e dj di fama internazionale

Milano, 3 lug. (askanews) – Al via l’edizione 2024 di Limbo Festival, in programma dal 5 al 7 luglio presso la splendida tenuta “Il Ciocco” di Barga (LU), nella verde Garfagnana in Toscana, che ospiterà l’evento per il quarto anno consecutivo.

Tanti gli artisti e i dj di fama internazionale che si esibiranno accompagnando i tramonti e le notti del Festival; tra gli headliners, Lee Burridge e Mano Le Tough, alle loro performance si aggiungeranno quelle di Viken Arman, Dave Dk, Cormac, Eduardo De La Calle, Luca Bacchetti, Crussen, Tolouse Low Trax (live), Cami Layé Okún, Oora (live), Leo Mas, Leo Di Angilla (live), Giselle World, Vitamina Jeans, Brunnä, Tommy Soul e Zam Dembélé and Mozait (live).

La ricca line up include anche Walker Barnard, Maria Yatriki, Jill Goldman, Kim Booth, Samarpan, Gianni Ricchizzi (live), Sanjay Kansa Banik, Augusto Penna, Ilaria Paoli, Dimitri Grechi Espinoza (live), Cosmic Bambino, Franpesca, Luca Giovacchini (live), Petra Santa e The Aristodemos (live).

Limbo è uno dei boutique festival più particolari, apprezzato sia in Italia che all’estero. Tra le novità che attendono i partecipanti, una nuova area glamping, una caravan zone e i retreat di pace e benessere. L’evento è pronto per offrire un’esperienza sensoriale a 360°, perfetta per entrare in contatto e in armonia con il mondo che ci circonda, offrendo benessere, divertimento e crescita collettiva e manifestando rispetto della comunità e amore per il territorio.

Il claim scelto per la prossima edizione di LIMBO FESTIVAL è “Believe”, “Credere”. Una parola potente, che esprime una passione crescente, che fa vibrare l’anima. “Crediamo nella magia del rito e nel potere della musica che ha cambiato la nostra vita. Celebriamo il nostro tempo condividendo la bellezza e abbracciando il nuovo come opportunità di crescita. Il desiderio e l’amore sono superpoteri. Un dono, la meraviglia”.

Punto nevralgico di Limbo Festival sarà anche quest’anno il Limbo nest, un’area situata a 1100 metri di altitudine che ospiterà le principali attività ricreative, di meditazione, talks e masterclass, nonché le performance degli artisti che si alterneranno su ben tre palchi: il Limbo Main Stage, il Nest Stage e il suggestivo Orfeo’s place. Poco più in basso, a 650 metri di altitudine, il Limbo camp, presso cui si svolgeranno la camminata con gli alpaca, hiking, biking e yoga. Il programma completo è consultabile su: https://www.limbofestival.com/en/festival/program