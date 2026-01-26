al-via-maxiconcorso-per-infermieri:-tutti-i-dettagli

ROMA – Sono 641 i posti messi a bando per l’assunzione di infermieri a tempo indeterminato nell’area metropolitana di Genova, nell’ambito del maxi-concorso gestito dall’Azienda ospedaliera metropolitana (Aom), che ha curato l’intero iter delle procedure concorsuali.

Alla scadenza del bando sono arrivate 1.399 domande di partecipazione. I nuovi assunti saranno così assegnati: 365 infermieri in Aom, di cui 170 all’Irccs ospedale policlinico San Martino, 120 all’ospedale Villa Scassi, 75 all’ente ospedaliero Galliera. In Atsl – Area 3 è prevista l’assunzione di 233 infermieri, 38 all’Irccs Istituto Giannina Gaslini e 5 previsti per l’ospedale Evangelico internazionale.

“Una sanità più efficiente e vicina alle esigenze dei cittadini è un elemento indispensabile per assicurare una qualità della vita elevata- spiega il presidente della Regione Liguria Marco Bucci- Per questo la Liguria vuole potenziare la più importante delle risorse a disposizione del sistema sanitario: le persone. In questo caso parliamo di infermieri, un elemento cardine non solo per il funzionamento delle strutture, ma anche e soprattutto per l’assistenza ai malati e ai pazienti”.

Questo concorso “rientra nel piano di potenziamento del personale sanitario dell’area metropolitana, finalizzato a rafforzare l’area delle professioni sanitarie infermieristiche, garantendo una risposta più efficace ai bisogni assistenziali della popolazione”, sottolinea Massimo Nicolò, assessore alla Sanità della Regione Liguria.

Aggiunge Monica Calamai, direttore generale Aom: “La procedura si svolgerà con modalità innovative, interamente online, nel rispetto della sicurezza e della tutela dei dati. L’obiettivo è completare l’iter nel mese di marzo, con ingressi che seguiranno i tempi tecnici previsti dallo scorrimento delle graduatorie”.

Non è tutto. In tema di assistenza sul territorio, per rafforzare il personale operante nelle case della comunità, è stato bandito un avviso pubblico per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a medici, finalizzato allo svolgimento di attività di assistenza primaria a prestazione oraria nelle strutture hub e spoke. L’avviso prevede incarichi da un minimo di 4 ore settimanali fino a un massimo di 38 ore settimanali di media, elevabili a 48 ore in casi specifici, mediante contratti di lavoro autonomo della durata massima di dodici mesi.

“Con questo bando, rivolto a professionisti già in quiescenza o impegnati in altre attività, proseguiamo nel processo di rafforzamento del personale medico operante nelle case della comunità, con l’obiettivo di affiancare i medici di medicina generale, valorizzando tutte le professionalità disponibili”, continua Nicolò. “La possibilità di inserire medici con contratti di lavoro autonomo consente di mettere a disposizione del sistema sanitario competenze ed esperienze preziose, rafforzando l’offerta di assistenza primaria, a beneficio dei servizi territoriali”.

Chiosa Marco Damonte Prioli, direttore generale di Ats Liguria: “Stiamo lavorando per individuare le figure professionali necessarie, medici e infermieri, che dovranno garantire il servizio. In questo contesto è stato aperto un bando rivolto a medici libero-professionisti: la prima scadenza è fissata al 29 gennaio; una volta raccolte le domande, avvieremo le procedure di reclutamento e valuteremo una eventuale riapertura del bando”. Per Rocco Invernizzi, capogruppo regionale di FdI, l’intervento rientra in un più ampio pacchetto di misure varate dalla Regione per migliorare l’efficacia dell’assistenza sanitaria e rispondere in modo concreto alle esigenze dei cittadini liguri.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it