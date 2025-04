al-via-partnership-per-digitalizzare-agricoltura-in-alto-adige

Roma, 1 apr. (askanews) – Al via una partnership per digitalizzare l’agricoltura in Alto Adige portando nelle aree rurali una connessione internet veloce e stabile. A siglarla sono EOLO, Società Benefit e prima B Corp del settore telecomunicazioni in Italia e Sudtiroler Bauernbund, l’Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi. Le due realtà hanno stipulato una convenzione che garantirà l’accesso a internet a banda larga e ultralarga a condizioni agevolate, offrendo uno strumento abilitante per lo sviluppo dell’attività agricola sul territorio.

L’obiettivo è supportare oltre 20mila agricoltori dell’Alto Adige, assicurando l’accesso ad una rete veloce e stabile, rendendo così possibile l’utilizzo delle innovazioni tecnologiche che stanno trasformando il settore agroalimentare.

EOLO offre nel territorio dell’Alto Adige la tecnologia FWA, fixed wireless access, che utilizza onde radio millimetriche per portare connettività ad alta velocità. In questo modo, la connettività di EOLO si pone come una reale alternativa alla connessione in fibra ottica, in grado di dare un importante contributo per il contrasto sia al digital divide, sia al digital speed divide.

Nell’era dell’agricoltura di precisione, la connessione wireless è un elemento fondamentale per gli agricoltori: l’accesso ad una rete stabile e veloce consente di monitorare dati essenziali in tempo reale, come le condizioni del suolo, le previsioni meteo e lo stato del raccolto, migliorando l’efficienza e diminuendo lo spreco di risorse. Senza network adeguati, queste tecnologie rimangono inaccessibili, limitando lo sviluppo sociale ed economico delle aziende dei territori più remoti.