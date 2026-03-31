al-via-propak-vietnam-2026,-ice-presenta-innovazione-made-in-italy

Roma, 31 mar. (askanews) – Si è inaugurata oggi, presso il Saigon Exhibition and Convention Center (SECC), la fiera Propak Vietnam 2026. L’Agenzia ICE, in collaborazione con UCIMA – l’Unione Costruttori Italiani di Macchine Automatiche per il Confezionamento e l’Imballaggio – partecipa con una collettiva di 15 aziende del settore, che presentano le soluzioni più avanzate e innovative del Made in Italy per l’industria del packaging e della trasformazione.

Propak Vietnam, giunta alla sua 19esima edizione, è una delle più importanti fiere dell’area dedicata al settore delle macchine per l’imballaggio, destinate al confezionamento ed alla trasformazione alimentare. Questa edizione – si legge in un comunicato – presenterà 400 espositori provenienti da 32 paesi, con una partecipazione prevista di oltre 10.000 visitatori.

Durante i tre giorni di fiera, le aziende italiane esporranno e presenteranno ai visitatori una varietà di macchinari, attrezzature, tecnologie e linee di produzione avanzate nel campo dell’imballaggio per la produzione e la lavorazione di alimenti e bevande, prodotti agricoli, farmaceutici e altri prodotti industriali.

Nella prima giornata della manifestazione, presso la lounge ICE, la Console Generale d’Italia a Ho Chi Minh City, Alessandra Tognonato, e il Direttore dell’Ufficio ICE di Ho Chi Minh City Ilaria Piccinni, hanno inaugurato il Padiglione italiano, dando il benvenuto alle aziende italiane presenti e sottolineando l’importanza della partecipazione italiana alla manifestazione, nonché le prospettive di sviluppo e collaborazione nel mercato vietnamita.

Quest’anno, il Padiglione ospiterà inoltre un’area comune dedicata al Desk OpportunItaly. Nell’ambito della più ampia missione volta a promuovere l’eccellenza italiana e a rafforzare le relazioni commerciali internazionali, ProPak Vietnam 2026 è stato selezionato come una delle iniziative strategiche all’interno di OpportunItaly, il programma di accelerazione business promosso dall’Agenzia ICE e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI). L’obiettivo è mettere in contatto buyer, distributori e imprenditori esteri con il know-how e l’eccellenza del Made in Italy (www.opportunitaly.gov.it).

Un elemento chiave di tale strategia – prosegue la nota – è l’OpportunItaly Buyers Club, un programma rivolto a buyer, importatori, distributori e altri primari operatori esteri, pensato per incentivarne la partecipazione attiva alle iniziative di promozione dell’Agenzia ICE e favorire lo sviluppo di connessioni commerciali con le imprese italiane.

L’Italia è leader mondiale nei macchinari per l’imballaggio: nel 2024, il fatturato del settore ha raggiunto i 10 miliardi di euro, con le esportazioni che rappresentano circa l’80% del totale. Nel 2025, con riferimento alle principali voci doganali del settore (inclusi parti e ricambi), l’Italia si conferma il primo fornitore UE per il Vietnam, con un valore di export di 16,77 milioni di euro (+39% rispetto al 2024) e una quota di mercato del 6,8% per le categorie analizzate (Trade Data Monitor).

Negli ultimi anni, il Vietnam – conclude il comunicato – si è confermato tra le economie più dinamiche del Sud-est asiatico: nel 2025 ha registrato una crescita del prodotto interno lordo (PIL) pari all’8,02%, il tasso più elevato della regione.